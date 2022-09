Butch Cassidy and the Sundance Kid: Regé-Jean Page e Glen Powell nella serie reboot prodotta dai Russo

La star di Bridgerton Regé-Jean Page e l'interprete di Top Gun: Maverick Glen Powell reciteranno fianco a fianco nella serie reboot del cult western Butch Cassidy and the Sundance Kid. Come rivela l'Hollywood Reporter, la coppia reciterà nello show prodotto dai fratelli Joe and Anthony Russo per Amazon Prime Video.

Una foto di Glen Powell

I dettagli su questa nuova serie per adesso sono vaghi, ma secondo le anticipazioni lo show si svolgerà in una linea temporale alternativa dell'America, un'ucronia simile a show come For All Mankind di Apple TV+ e The Man in the High Castle su Prime Video. La serie è apparentemente "concepita come un franchise più ampio", con potenziali spinoff in preparazione. Rege-Jean Page assumerà il ruolo di Butch Cassidy mentre Glen Powell interpreterà Sundance Kid, ruoli originariamente affidati alle star Paul Newman e Robert Redford nel film originale del 1969, Butch Cassidy.

A produrre lo show sarà la compagnia dei fratelli Russo, AGBO, che ha ingaggiato Rege-Jean Page per il progetto dopo la collaborazione nel film The Gray Man. Sia Page che Powell ricopriranno il ruolo di produttori esecutivi dello show.

Presto Rege-Jean Page farò ritorno sul grande schermo con l'atteso fantasy DDungeons & Dragons: L'onore dei ladri, mentre Glen Powell apparirà nel film bellico Sony Pictures Devotion.