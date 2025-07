Regé-Jean Page sarà protagonista e produttore della serie Funny You Should Ask

Regé-Jean Page, dopo il successo internazionale ottenuto con Bridgerton, ritornerà sul set di una serie televisiva in occasione di Funny You Should Ask, un progetto tratto dal romanzo scritto da Elissa Sussman.

Apple ha annunciato lo sviluppo dello show che verrà prodotto anche dall'ex star di Bridgerton e da Emily Brown tramite la loro A Mighty Stranger Production, in collaborazione con Tomorrow Studios.

Cosa racconta Funny You Should Ask

La sceneggiatura della serie Funny You Should Ask verrà scritta da Rachel Alter. Tra le pagine si racconta la storia di una giovane giornalista che ha dei grandi sogni e intervista una star di Hollywood. Dieci anni dopo i due si incontrano nuovamente e si scopre quali sono i veri sentimenti dell'attore nei suoi confronti.

Nel team della produzione ci saranno anche Robin Schwartz e Carolyn Daucher, Marty Adelstein, Becky Clements e Alissa Bachner di Tomorrow Studios, e Alter.

Rege-Jean Page dovrebbe interpretare la star del cinema che, nel romanzo, viene scelto come nuovo James Bond. Page, dopo aver ottenuto il successo con la parte di Simon nella serie prodotta da Shonda Rhimes, è entrato nella lista degli attori considerati in corsa per il ruolo dell'agente 007 dopo l'addio di Daniel Craig al franchise.

I progetti della star

L'attore, se verrà ordinata la produzione della serie Funny You Should Ask, ritornerebbe a lavorare per il piccolo schermo dopo Bridgerton. In precedenza aveva recitato in show come For the People, mentre per il grande schermo ha avuto ruoli in film come Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri, The Gray Man e Black Bag: Doppio Gioco.

Page, inoltre, nei prossimi mesi sarà impegnato nella realizzazione di un nuovo film ispirato al romanzo Il Conte di Montecristo, il classico scritto da Alexandre Dumas che racconta la storia di un giovane accusato ingiustamente di tradimento che, dopo anni trascorsi in prigione, fugge e decide di vendicarsi delle persone coinvolte in quello che gli è accaduto.