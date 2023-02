Bussano alla porta: l'horror di M. Night Shyamalan da oggi al cinema

Una famiglia, un cottage in mezzo al bosco e quattro sconosciuti che bussano alla porta. Che cosa mai potrebbe andare storto? Lo scopriremo al cinema a partire da oggi con l'arrivo del nuovo horror di M. Night Shyamalan, Bussano alla porta, distribuito da Universal Pictures.

Ispirato al pluripremiato romanzo del 2018 di Paul Tremblay, The Cabin at the End of the World, il film di M. Night Shyamalan gioca con temi come la paura dell'ignoto, le ossessioni pseudoreligiose, il degrado del pianeta e il senso di apocalisse incombente terrorizzando il pubblico in sala come da tradizione del regista.

Bussano alla porta: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo film di Shyamalan con Dave Bautista

Il cast

Bussano alla porta: una foto dal set del film

Bussano alla porta vata la presenza di un cast all star capitanato da Jonathan Groff e Dave Bautista. Groff e Ben Aldridge interpretano i padri della piccola Wen (Kristen Cui, qui al debutto sullo schermo).

Dave Bautista veste i panni di Leonard, uomo corpulento e potenzialmente minaccioso che si presenta alla porta del cottage insieme a Rupert Grint, Nikki Amuka-Bird ed Abby Quinn portando notizie che sconvolgeranno l'esistenza della famiglia.

Jonathan Groff è Andrew

Ben Aldrige è Eric

Kristen Cui è Wen

Dave Bautista è Leonard

Rupert Grint è Redmond

Nikki Amuka-Bird è Adriene

Abby Quinn è Sabrina

Il lungometraggio è diretto da M. Night Shyamalan, coinvolto anche come produttore in collaborazione con Marc Bienstock e Ashwin Rajan. I produttori esecutivi sono Steven Schneider, Christos V. Konstantakopoulos e Ashley Fox.

La trama

La sinossi ufficiale di Bussano alla porta anticipa: Mentre sono in vacanza in una remota baita, una bambina e i suoi genitori vengono presi come ostaggi da quattro sconosciuti armati, che chiedono alla famiglia di fare un'impensabile scelta per scongiurare l'apocalisse. Con limitato accesso al mondo esterno, la famiglia deve decidere a cosa credere prima che sia tutto perduto.