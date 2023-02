Buongiorno, Mamma! 2, trama della seconda puntata, stasera su Canale 5

Buongiorno, mamma!2 torna stasera su Canale 5 alle 21:25, con la seconda puntata della nuova stagione della serie TV che vede protagonista Raoul Bova. Prodotta da Lux Vide di Matilde e Luca Bernabei per Mediaset, la fiction è diretta da Alexis Sweet e Laura Chiossone, scritta da Elena Bucaccio con Lea Tafuri e Leonardo Valenti.

La Trama della stagione

La nuova stagione, in sei puntate, ci porta ancora una volta dentro le vicende della famiglia Borghi, una famiglia speciale, con una mamma speciale. Una famiglia che si troverà ad affrontare nuove sfide e nuove difficoltà. Come sempre vedremo la storia del presente intrecciarsi con quella del passato. E non mancherà la linea mistery che ci porterà a svelare nuovi segreti e nuove verità.

Cosa vedremo stasera

Il carillon ha risvegliato dei ricordi in Anna che, confusa, ritorna al giorno in cui otto anni prima e' entrata in coma: teme di essere stata aggredita da qualcuno che voleva fare del male a lei e a Michelino. Un'immagine in particolare continua a tornarle in mente: un braccialetto di cuoio. Forse apparteneva a Maurizia? Mentre i figli si accorgono che la madre ha dei pensieri, arriva un giorno molto importante per Sole: il battesimo di Nina. Anche nel passato assistiamo ad un battesimo: e' quello di Jacopo, durante il quale l'arrivo di persone indesiderate aveva creato una grande tensione tra Anna e Guido. Ma ora per Anna e' arrivato il momento di concentrarsi sulla sua famiglia: Guido e i figli si stringono attorno a lei. Mentre Agata si sente esclusa dal nuovo e delicato equilibrio familiare, viene contattata da Colaprico, che vuole sapere se lei vuole conservare qualcuno degli oggetti appartenuti alla madre. Agata lo prega di buttare tutto, ma forse qualcosa verra' risparmiato.

Cast

Accanto a Raoul Bova che interpreta Guido Borghi, e Maria Chiara Giannetta è Anna Della Rosa. Beatrice Arnera è Agata Scalzi, Elena Funari è Francesca Borghi, Ginevra Francesconi interpreta Sole Borghi, Matteo Oscar Giuggioli è Jacopo Borghi, Marco Valerio Bartocci è Miche Borghi. Nel cast di Buongiorno, mamma! troviamo anche Stella Egitto nei panni di Maurizia Scalzi, Luca Angeletti è Carmine, Barbara Folchitto è Lucrezia della Rosa, Federico Cesari è Federico, Kelum Giordano è Kari. La serie è scritta da Elena Bucaccio, Lea Tafuri e Leonardo Valenti.

Buongiorno, mamma! 2 andrà in onda su Canale 5 a partire dalle 21.25. La fiction si potrà seguire in live streeaming gratuito anche su Mediaset Infinity, dove trovate caricata anche la prima puntata della seconda stagione.