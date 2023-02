Buongiorno, Mamma! 2 con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta, stasera su Canale 5: trama e anticipazioni

Al via stasera su Canale 5 alle 21:25 Buongiorno, mamma!2, la nuova stagione della serie TV che vede protagonista Raoul Bova. Prodotta da Lux Vide di Matilde e Luca Bernabei per Mediaset, la fiction è diretta da Alexis Sweet e Laura Chiossone, scritta da Elena Bucaccio con Lea Tafuri e Leonardo Valenti.

La Trama della stagione

La nuova stagione, in sei puntate, ci porta ancora una volta dentro le vicende della famiglia Borghi, una famiglia speciale, con una mamma speciale. Una famiglia che si troverà ad affrontare nuove sfide e nuove difficoltà. Come sempre vedremo la storia del presente intrecciarsi con quella del passato. E non mancherà la linea mistery che ci porterà a svelare nuovi segreti e nuove verità. Qui trovate il riassunto della prima stagione nella clip disponibile su Mediaset Infinity.

Episodio 1

La famiglia Borghi e' alle prese con la gravidanza di Sole che sta per giungere a termine, mentre le condizioni di Anna subiscono un peggioramento. Guido, preoccupato per la possibile pericolosita' della convivenza di una donna in coma con una neonata, decide di chiedere un aiuto alla suocera Lucrezia. Quando nuotando Guido trova un orecchino in fondo al lago, lo dona a Sole, augurandosi che possa essere di buon auspicio. Nel frattempo Jacopo e' sempre piu' attratto da Agata, ma la ragazza ha appena conosciuto un altro.

Cast

Accanto a Raoul Bova che interpreta Guido Borghi, e Maria Chiara Giannetta è Anna Della Rosa. Beatrice Arnera è Agata Scalzi, Elena Funari è Francesca Borghi, Ginevra Francesconi interpreta Sole Borghi, Matteo Oscar Giuggioli è Jacopo Borghi, Marco Valerio Bartocci è Miche Borghi. Nel cast di Buongiorno, mamma! TRIVIAMO anche Stella Egitto nei panni di Maurizia Scalzi, Luca Angeletti è Carmine, Barbara Folchitto è Lucrezia della Rosa, Federico Cesari è Federico, Kelum Giordano è Kari. La serie è scritta da Elena Bucaccio, Lea Tafuri e Leonardo Valenti.