Buongiorno, mamma!: ultima puntata stasera su Canale 5, le anticipazioni

Buongiorno, mamma! torna stasera su Canale 5 alle 21:40 con l'ultima puntata, l'appuntamento finale, almeno per questa stagione televisiva, in compagnia del family drama targato Mediaset con protagonisti Raoul Bova, Maria Chiara Giannetta e Serena Autieri.

Fin dalle anticipazioni la famiglia Borghi si troverà ad affrontare uno dei momenti più difficili della propria vita.

Guido non potrà esimersi dal dare spiegazioni per il proprio passato anche ai suoi figli e sarà chiamato una volta per tutte ad assumersi le proprie responsabilità, come suggerisce il promo della sesta puntata in onda sulle reti Mediaset.

L'uomo dovrà confessare tutto sul suo rapporto con la collega Miriam, facendo chiarezza nei propri sentimenti.

Sole, delusa da Guido, si trasferirà dai nonni mentre il vicequestore Colaprico (Domenico Diele) potrebbe avere in mano sufficienti prove per incolpare il Borghi della scomparsa di Maurizia. Agata però scopre che la realtà potrebbe essere ben diversa da quello che sembra...

Buongiorno, mamma! è ambientata sul lago di Bracciano ai giorni nostri e racconta la storia della famiglia Borghi, una famiglia normale con qualcosa di speciale.

La fiction ci porta avanti e indietro nel tempo per raccontare ogni personaggio, con le sue gioie e i suoi dolori, con le sfide del crescere e il trovarsi a volte a fare dei passi indietro. È un viaggio coinvolgente tra lacrime e risate, tra passato e presente, ricco di mistero. Un grande racconto familiare dove il percorso di ogni personaggio è un viaggio emozionante alla scoperta di se stessi.

Prodotta da Lux Vide di Matilde e Luca Bernabei per Mediaset, la fiction è diretta da Giulio Manfredonia e Matteo Mandelli, e scritta da Elena Bucaccio con Lea Tafuri e Leonardo Valenti.