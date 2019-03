Bumblebee e Transformers: L'ultimo cavaliere, confermati i sequel!

Bumblebee e Transformers - L'ultimo cavaliere avranno un sequel e la conferma è arrivata direttamente dal produttore Lorenzo Di Bonaventura. In una recente intervista rilasciata a Cinema si accenna infatti ai progetti legati al popolare franchise della Paramount che continuerà quindi le epiche avventure portate inizialmente sul grande schermo dal regista Michael Bay.

Di Bonaventura ha dichiarato: "Stiamo già lavorando a due progetti ed entrambi hanno degli script in fase di sviluppo. Uno è il più recente nel filone principale del franchise e sarà successivo agli eventi raccontati in Transformers - L'ultimo cavaliere e l'altro è un sequel di Bumblebee".

Il produttore ha aggiunto: "Stiamo pensando a film in cui Optimus Prime e Bumblebee saranno grandi amici". Gli sceneggiatori dovranno però affrontare la complicata sfida rappresentata dal trovare un equilibrio tra la dimensione umana e quella dei Transformers, elemento che potrebbe essere insidioso. I lungometraggi dovranno quindi rendere protagonisti i due personaggi, inserendoli però in un contesto considerato soddisfacente da parte dei produttori.

Bumblebee, uno dei successi della passata stagione, ha avuto come protagonista l'attrice Hailee Steinfeld in una storia è ambientata nel 1987 quando Bumblebee trova rifugio in una discarica sulla spiaggia di una cittadina della California. Charlie, una ragazza che sta per compiere diciotto anni, lo scopre danneggiato e con i segni della battaglia. Quando la giovane gli ridà vita capisce immediatamente che non è un veicolo normale.