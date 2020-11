Bullet Train: Michael Shannon affiancherà Brad Pitt

Continua a espandersi il cast di Bullet Train: Michael Shannon è l'ultimo arrivo nella pellicola targata, ispirata al popolare romanzo giapponese Maria Beetle, che vede protagonista Brad Pitt.

Berlino 2016: Michael Shannon al photocall di Midnight Special

Hollywood Reporter annuncia l'ingaggio di Michael Shannon che affiancherà Brad Pitt, Aaron Taylor-Johnson, Brian Tyree Henry, Joey King, Zazie Beetz e Andrew Koji nel thriller.

Bullet Train sarà diretto da David Leitch che si occuperà anche della supervisione della sceneggiatura firmata da Zak Olkewicz. Brad Pitt ha accettato il ruolo principale del progetto poco dopo la scelta del regista; le riprese dovrebbero iniziare a breve a Los Angeles.

Bullet Train, adattamento del romanzo di Kotaro Isaka Maria Beetle, è incentrato su un gruppo di assassini dalle motivazioni complesse che si trovano su un treno a Tokyo.

Nel team dei produttori ci saranno anche Ryosuke Saegusa e Yuma Terada, in collaborazione con Leitch, Kelly McCormick e Antoine Fuqua.

Michael Shannon, candidato due volte all'Oscar per Animali notturni e Revolutionary Road, è al momento impegnato nella produzione della serie Hulu Nine Perfect Strangers. Prossimamente lo vedremo nel drammatico coming-of-age Swing e in Shriver, commedia di Michael Maren.