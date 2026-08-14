Bugiardo seriale: trama, cast e durata della commedia francese

Questa sera, venerdì 14 agosto, alle 21.15 su Rai 3, va in onda in prima visione Bugiardo seriale, commedia francese del 2022 diretta da Olivier Baroux e proposta nell'ambito del ciclo Voilà le cinéma!. Protagonista è Jérôme, un uomo che ha fatto della menzogna una vera e propria abitudine. Ecco trama, cast, durata e curiosità sulla commedia francese.

Bugiardo seriale, la trama: la magia delle bugie

Jérôme mente praticamente da sempre. Ha cominciato quando aveva appena otto anni e, a 36 anni, raccontare la verità è diventato quasi impossibile. Qualunque sia la situazione, riesce a inventare una storia per apparire più importante, più coraggioso o semplicemente per uscire da un momento complicato.

Il problema è che ormai nessuno gli crede più. La famiglia è esasperata dalle sue continue bugie e anche sul lavoro la situazione è diventata difficile. Jérôme, però, sembra non riuscire a cambiare comportamento e continua a costruire una realtà tutta sua, fatta di imprese mai compiute, incontri mai avvenuti e capacità che in realtà non possiede.

Bugiardo seriale: Tarek Boudali in una foto

A sconvolgere definitivamente la sua vita arriva però un evento soprannaturale. Da quel momento, ogni bugia che pronuncia comincia a trasformarsi in realtà. Quello che prima era soltanto il frutto della sua fantasia diventa improvvisamente vero, con conseguenze sempre più complicate e imprevedibili.

Jérôme si ritrova così intrappolato nelle proprie invenzioni. Ogni nuova bugia può provocare un altro problema e ciò che inizialmente potrebbe sembrare un dono si trasforma rapidamente in una sorta di maledizione. La commedia nasce proprio da questo meccanismo: più il protagonista cerca di uscire dai guai attraverso le sue bugie, più finisce per complicare la situazione.

Cast, regia e curiosità sul film di Rai 3

A interpretare Jérôme è Tarek Boudali, uno degli attori più conosciuti della nuova comicità francese. Il suo stile, fatto di espressioni mimiche, ritmo e situazioni surreali, si adatta perfettamente al protagonista di Bugiardo seriale, costretto a gestire una realtà che improvvisamente prende vita attraverso le sue stesse parole.

Bugiardo seriale: Louise Coldefy in una scena del film

Nel cast figurano anche Artus, Pauline Clément e Louise Coldefy, insieme ad altri interpreti del cinema e della televisione francese.

La regia è di Olivier Baroux, che ha realizzato il film partendo da Menteur, commedia canadese del 2019 diretta da Émile Gaudreault. Si tratta quindi di un remake che riprende l'idea di base dell'originale adattandola al pubblico e all'ambiente francesi.

Bugiardo seriale: Artus in una scena del film

Uno degli elementi più interessanti del film è proprio il punto di partenza della storia: la bugia, normalmente considerata un difetto o un modo per nascondere la realtà, diventa qui un meccanismo capace di modificare concretamente il mondo intorno al protagonista. Jérôme deve quindi imparare a fare i conti con le conseguenze di ciò che dice.

La pellicola alterna situazioni paradossali, equivoci e gag fisiche, puntando soprattutto sulle capacità comiche di Tarek Boudali. La domanda alla base della storia è semplice: cosa succederebbe se ogni bugia che raccontiamo diventasse improvvisamente vera? Per Jérôme la risposta è tutt'altro che piacevole. Quello che per anni è stato il suo modo di vivere rischia infatti di trasformarsi nel peggior incubo possibile.

Dove vedere Bugiardo seriale in tv e in streaming e durata

La commedia diretta da Olivier Baroux andrà in onda stasera 14 agosto, su Rai 3 in prima serata alle 21:20 e live streaming su RaiPlay, dove sarà disponibile anche nella sezione on demand. Bugiardo seriale ha una durata di circa 90 minuti e terminerà intorno alle 23:00, quando la programmazione di Rai 3 lascerà spazio a Quelli che il Cinema.