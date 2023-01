Buffy l’ammazzavampiri: Sarah Michelle Gellar non sarebbe interessata a recitare in un revival

Sono mesi, ormai, che si continua a parlare di un possibile revival di Buffy - L'ammazzavampiri, la celebre serie tv dalle tinte teen e horror, con al centro Sarah Michelle Gellar. L'amore nei confronti di questo show è stato talmente tanto, negli anni, da ispirare l'attuale speranza in un reboot, anche se la situazione sembra piuttosto incerta. Le recenti dichiarazione della protagonista originale, inoltre, non fanno altro che confermare la visione più negativa possibile in questo senso.

Buffy - L'ammazzavampiri: Sarah Michelle Gellar nel finale de La prescelta

Nel corso di una recente intervista con SFX, quando è stato chiesto all'attrice se fosse disposta a tornare nei panni di Buffy - L'ammazzavampiri, la sua risposta è stata più chiara che mai: "Non lo sono. Sono molto orgogliosa dello show che abbiamo creato e non è necessario rifarlo. L'abbiamo concluso. Adoro il modo in cui tutto è stato lasciato: 'Ogni ragazza che ha il potere può averlo.' Ogni cosa è stata impostata alla perfezione affinché qualcun altro abbia il potere. Come ho già detto, le metafore in cui Buffy si muoveva e contro cui combatteva erano gli orrori dell'adolescenza. Penso di sembrare giovane, ma non sono più un adolescente".

Buffy l'ammazzavampiri: Sarah Michelle Gellar rompe il silenzio sul clima tossico creato da Joss Whedon

Le parole di Sarah Michelle Gellar sono estremamente chiare. In ogni caso lei sembra che non abbia alcuna intenzione di partecipare nuovamente a Buffy - L'ammazzavampiri. Cosa ne pensate di queste dichiarazioni?