Buffy L'Ammazzavampiri, ecco chi avrebbe potuto interpretare Angel nella serie TV

Sono sempre tanti i retroscena dietro i casting degli attori in un progetto, ma a volte il destino è davvero strano... Come ad esempio nel caso di Buffy L'Ammazzavampiri e il personaggio di Angel.

C'è stato un attore piuttosto noto, infatti, che fece il provino per la storica serie TV ideata da Joss Whedon; qualcuno che non solo in seguito finì con l'interpretare un ruolo alquanto importante nello show (sebbene non al pari di Angel), ma anche con il collaborare più volte con Whedon in futuro. Di chi stiamo parlando? Di Nathan Fillion.

Nathan Fillion è il Capitano Malcolm 'Mal' Reynolds in Firefly

Come ricorda Screen Rant, infatti, il protagonista di Firefly raccontò in un'intervista come all'epoca si presentò ai provini per il ruolo del vampiro Angelus, ma non andò oltre la prima fase, tanto che nemmeno Whedon era a conoscenza della cosa.

"Quando Joss scoprì che avevo fatto un provino per Angel, gli dispiacque, perché non lo sapeva. 'Non mi ricordo' mi disse, ma io lo rassicurai 'Tranquillo, non sono mai andato oltre la prima fase'".

Quando però i due si incontrarono per la prima volta, ci vollero neanche 45 minuti prima che Whedon gli proponesse di fare un provino per Firefly.

E poi, quando la serie fu cancellata, gli disse "Ho un ruolo per te negli ultimi 5 episodi di Buffy", in cui, ricorderete, Fillion interpreta la parte di Caleb a.k.a. una delle incarnazioni de Il Primo (il villain della settima stagione, il cui arrivo era stato anticipato già ai tempi della terza stagione).

Il ruolo di Angel, invece, andò come noto a David Boreanaz, e anche qui gli aneddoti non mancherebbero... Ma questa è un'altra storia.

Ricordiamo che Buffy - l'ammazzavampiri è in streaming su Amazon Prime Video dal 1 settembre e saranno disponibili tutte le stagioni della serie con Sarah Michelle Gellar.