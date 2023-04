SUGA: Road to D-DAY, il trailer e la data di uscita del documentario targato Disney+

Disney+ ha svelato la data di uscita e il trailer ufficiale di SUGA: Road to D-DAY, il documentario che mostra la star dei BTS, SUGA, mentre intraprende un viaggio musicale per il mondo alla ricerca di ispirazione per il suo prossimo album da solista, dopo aver collaborato con alcuni dei più grandi artisti mondiali come i Coldplay, Steve Aoki, The Chainsmokers e Halsey.

Con protagonista SUGA dei BTS, icone pop del XXI secolo, il documentario in arrivo il 21 aprile su Disney+ seguirà l'artista mentre viaggia in tutto il mondo, da Seoul a Tokyo, Las Vegas e oltre, alla ricerca di ispirazione musicale per il suo prossimo album "D-DAY". Nel corso del documentario, gli spettatori vedranno la star nel suo momento di massima vulnerabilità, mentre discute con altri musicisti del suo blocco dello scrittore e scava in profondità nei suoi ricordi più traumatici per scrivere i testi di alcune delle sue ultime canzoni.

Locandina di Suga: Road to D-Day

Suga: Road to D-Day include anche esclusive clip dal vivo delle canzoni del prossimo album. Oltre al documentario in uscita il 21 aprile, su Disney+ sono disponibili anche BTS: PERMISSION TO DANCE ON STAGE - LA, un esclusivo film concerto in 4K che mostra la performance live dei BTS al Sofi Stadium di Los Angeles nel novembre 2021 e j-hope IN THE BOX, un documentario dietro le quinte che mostra la creazione del primo album da solista della star dei BTS j-hope.

Infine, la piattaforme offre ai fan anche IN THE SOOP: Friendcation, un reality show originale con un cast stellare che include V dei BTS, Park Seojun di Itaewon Class, Choi Wooshik, star dei Parasite, Park Hyungsik dei Soundtrack #1 e Peakboy, che vede i cinque amici mentre si avventurano in un viaggio a sorpresa e si dedicano a una serie di attività divertenti insieme.