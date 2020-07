Bryce Dallas Howard ha avuto una cotta per Robert Pattinson

La star di Jurassic World, Bryce Dallas Howard, ha confessato di avere avuto una grande cotta per la sua co-star di Twilight Robert Pattinson.

Bryce Dallas Howard, star di Jurassic World e figlia del regista Ron Howard, ha confessato recentemente di aver avuto una cotta per il suo collega Robert Pattinson, con il quale ha lavorato alla saga di Twilight, sbandata talmente forte che una sua amica le disegnò tanti post-it con la faccia dell'attore.

Robert Pattinson è Edward Cullen nel film Twilight

Bryce Dallas Howard è apparsa nel terzo film di Twilight, The Twilight Saga: Eclipse, nel ruolo della vampira Victoria che viene uccisa da Edward, personaggio interpretato da Robert Pattinson, per il quale aveva una cotta prima di cominciare a lavorare con lui. Bryce Dallas Howard, infatti, si è confessata in un'intervista a Couch Surfing di People TV svelando:

"Forse passerò come una persona estremamente lussuriosa, ma devo dire che quando uscì il primo film di Twilight lo guardai con mio marito, e tutte le volte che Robert Pattinson appariva sullo schermo, stringevo forte la sua mano. Ad un certo punto mi disse 'Puoi smetterla di stritolarmi la mano quando questo tizio appare sullo schermo?"

Bryce Dallas Howard ha poi rivelato di aver parlato così tanto di Robert Pattinson che una delle sue migliori amiche le ha disegnato diversi post-it con la faccia di lui per prenderla in giro. Meno male che la sua cotta non ha intaccato le riprese di Eclipse, che l'attrice ha definito un'esperienza meravigliosa e ha definito il collega un vero tesoro, anche se il suo personaggio ha strappato la testa a Victoria.

Robert Pattinson: "Dopo Twilight mi sono 'calmato'"