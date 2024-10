Bryan Cranston e Lily Gladstone al centro di una cospirazione nel thriller Lone Wolf

Una storia altamente drammatica incentrata su una cospirazione anti-governativa vedrà coinvolte le star di Breaking Bad e Killers of the Flower Moon.

I candidati all'Oscar Lily Gladstone e Bryan Cranston saranno i protagonisti del thriller Lone Wolf, come rivela Deadline. Mark Pellington, già regista di Arlington Road, dirigerà il progetto una sceneggiatura originale di Tom Chilcoat. Ted Hope e la sua Double Hope produrranno il film insieme a Christine Vachon e la sua Killer Films, in associazione con Jordan Yale Levine e Jordan Beckerman di Yale Productions.

Un'oscura cospirazione al centro del thriller che vedrà Lily Gladstone nei panni di una veterana affetta da dipendenza da droga che viene reclutata da un appaltatore (Bryan Cranston) per agira nell'ambito di un complotto governativo segreto volto ad assassinare un politico di alto livello. Dopo aver appreso che è destinata a essere uccisa nell'attentato, la donna capire di dover mettere a frutto tutte le sue abilità per superare in astuzia gli agenti segreti e proteggere il futuro di suo figlio.

Un'immagine di Lily Gladstone

L'ascesa di un'attrice di talento

Di origine nativa, Lily Gladstone sta vivendo un momento lavorativo molto roseo dopo l'exploit con Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese. Dopo aver ricevuto una nomination agli Emmy per la serie Under the Bridge, presto la vedremo nel remake de Il banchetto di notte a fianco di Bowen Yang.

Il vincitore dell'Emmy Bryan Cranston ha recentemente recitato in Argylle di Matthew Vaughn e ha prestato la sua voce a Kung Fu Panda 4. Prossimamente, reciterà in Everything's Going to Be Great al fianco di Allison Janney.

"Quando abbiamo proposto Lone Wolf ai produttori, hanno avuto l'idea di realizzare un thriller intenso basato sui personaggi che Tom e io sognavamo di fare" Ha commentato Mark Pellington. "Lo hanno fatto accadere, hanno ingaggiato Lily e Bryan. Amiamo questo tipo di atteggiamento e questo spirito del realizzare le cose".