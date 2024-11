Bryan Cranston e John Goodman nella nuova dark comedy Chili Finger

Judy Greer, Sean Astin, Bryan Cranston e John Goodman hanno firmato per recitare in Chili Finger, nuova dark comedy con Edd Benda e Stephen Helstad alla regia.

Helstad ha scritto la sceneggiatura e Goodman sarà anche produttore esecutivo. Al momento sono stati scritturati altri membri del cast, Sarah Herrman e Paul Stanko, mentre l'inizio della produzione è previsto per la prossima primavera. Il film è prodotto da Beyond the Porch e Gold Tree Studios.

Chili Finger racconta la storia di una madre (Greer) che ha da poco lasciato il nido e scopre un dito umano nella sua ciotola di chili del fast-food. Quando ricatta il ristorante per ottenere un pagamento in contanti, la situazione va fuori controllo e la sua vita precipita nel caos.

Il cast di Chili Finger: Judy Greer, Sean Astin, Bryan Cranston e John Goodman

Per il momento, i ruoli di Astin, Cranston e Goodman non sono stati resi noti. "Non potevamo chiedere un cast migliore per portare sul grande schermo la nostra eccentrica dark comedy", hanno dichiarato i co-registi Benda e Helstad. "Siamo grati per l'opportunità di condividere con il pubblico di tutto il mondo questo sensazionale spaccato di vita del Midwest", hanno aggiunto.

Breaking Bad: perché ha avuto così tanto successo? Bryan Cranston lo spiega

Sam Sandweiss (Darkwell Entertainment), Tim Chonacas (Gold Tree Studios) e Jo Henriquez sono i produttori. Chili Finger verrà presentato alla distribuzione mondiale durante l'American Film Market di Las Vegas, con la Moonstone Entertainment che rappresenterà il film a livello internazionale e la Gersh che si occuperà della distribuzione nazionale.

Goodman sarà nel cast del prossimo film ancora senza titolo di Alejandro G. Iñàrritu per Warner Bros. e Legendary Entertainment, mentre la star di Breaking Bad sarà presto protagonista di Everything's Going to Be Great con Allison Janney. Cranston inizierà anche la produzione di Assassination di Barry Levinson con Al Pacino, Jessica Chastain e Brendan Fraser, e di Lone Wolf di Mark Pellington con Lily Gladstone.