Bruno Barbieri 4 Hotel su Sky: stasera 6 luglio ultimo episodio con tappa a Carnia

Stasera su Sky Uno alle 21:15 e in streaming su NOW torna Bruno Barbieri 4 Hotel: nell'ultimo episodio lo chef fa tappa a Carnia, patria degli alberghi diffusi

Stasera, 6 luglio, alle 21:15, su Sky Uno e in streaming su NOW, Bruno Barbieri 4 Hotel fa tappa a Carnia. Siamo arrivati all'ultimo episodio di questa stagione, dove l'esperto di hôtellerie arriva tra gli antichi borghi delle Alpi Carniche dove la leggenda colloca la nascita delle strutture dislocate nel territorio.

Ultima tappa, stasera di Bruno Barbieri - 4 Hotel. La tappa finale del suo itinerario su e giù per l'Italia (con qualche capatina all'estero), sempre alla scoperta di luoghi bellissimi e in molti casi ancora poco conosciuti, si svolgerà tra i borghi della Carnia, zona del Friuli Venezia Giulia: in questo angolo selvaggio delle Alpi, ancora poco frequentato dal turismo di massa, leggenda narra che vi sia nata la gloriosa storia degli alberghi diffusi, con gli abitanti del luogo che hanno spalancato le porte delle proprie case per ridare dare vita ad antichi borghi e per tutelare il paesaggio urbano.

Gli hotel protagonisti della gara si contenderanno il titolo puntando sul proprio fascino e le proprie peculiarità, in un territorio che conserva appieno tutta la propria genuinità: in questo episodio Bruno ci porterà, quindi, alla scoperta di quattro hotel diffusi tra i borghi della Carnia. Qui la regola è solo una: offrire servizi e ricevimenti centralizzati e ospitalità in case e alloggi distanti tra di loro. I protagonisti di questa puntata sono:

I protagonisti della sfida di stasera di Bruno Barbieri 4 Hotel saranno

Sandra, direttrice Albergo Diffuso Sauris:

Nel piccolo paese di Sauris di Sopra, al centro delle montagne carniche, si trovano gli alloggi dell'albergo diffuso Sauris. Sandra, la direttrice, gestisce i 32 alloggi, la spa privata e il centro benessere del comune e sostiene che il concetto di albergo diffuso sia nato proprio qui. Gli alloggi, molti dei quali erano fienili, sono di varie tipologie, che vanno dal monolocale in centro paese alla casa immersa nel bosco. Qui gli ospiti che arrivano entrano immediatamente a contatto con il borgo e i suoi abitanti. Amante della Carnia e di questo "borgo del silenzio", Sandra ama far conoscere agli ospiti le tradizioni e la cultura del posto. Il servizio colazione, a richiesta, viene fornito con un cestino.

Lorenzo, presidente dell' Albergo Diffuso Zoncolan

Lorenzo è il presidente dell'Albergo Diffuso Zoncolan da nove anni e gestisce la struttura con grande passione. Per Lorenzo gli elementi più importanti di un albergo diffuso sono il contatto con il paese, i prodotti del territorio e letti comodi: il vero albergo diffuso deve essere una porta che, una volta aperta, permetta di scoprire la realtà del posto. L'Albergo Diffuso Zoncolan dispone di 24 alloggi dislocati in tre diversi paesi. Dalla reception, al centro del comune di Ovaro, distano tutti tra i 5 e i 10 minuti di auto. Le case sono state ricavate principalmente da vecchie stalle riqualificate in pieno stile carnico, caratterizzato da legno e pietra.

Antonio, presidente dell'Aalbergo Diffuso Comeglians

Antonio è il presidente dell'albergo diffuso Comeglians, che si contende con il Sauris il titolo di "primo albergo diffuso in Italia". Il Comeglians nacque con un'intuizione del poeta friulano Leo Zanier, fondatore di questa struttura che ha 28 alloggi, ex fienili ed ex stalle, sparsi sul territorio, tutti diversi uno dall'altro. Su richiesta si può ricevere la colazione con cestino. Antonio sostiene che quello in Carnia non è un turismo per "borghesi" ma per persone autentiche.

Silvio, Albergo Diffuso Soandr

Silvio è il presidente dell'Albergo Diffuso Soandri a Sutrio, un insieme di 33 case rimesse a nuovo che mantengono lo spirito della tradizione carnica. Qui l'ospite è trattato come un compaesano. Per Silvio nessun territorio è autentico come la Carnia: si sente infatti prima carnico e poi cittadino del mondo. Si definisce un cacciatore di orizzonti, un uomo di altri tempi, anche nell'abbigliamento: non abbandona mai il suo colbacco. A richiesta è disponibile la colazione con cestino e tutti i servizi di reception sono in centro paese.

Colleghi e avversari allo stesso tempo, guidati dall'esigente e severo esperto Bruno Barbieri, i concorrenti trascorreranno un giorno e una notte nei reciproci alberghi. Fatto il check-in, per ciascun hotel lo Chef stellato sperimenterà in prima persona l'accoglienza, lo stile, la pulizia, i servizi degli hotel e più in generale l'ospitalità di ciascun albergatore.

A colazione, dopo il check-out, i concorrenti si giudicheranno l'un l'altro dando un voto da 0 a 10 su cinque categorie: location, camera, colazione, servizi, prezzo. Voterà anche Bruno che, con i suoi voti, alla fine di ciascun episodio potrà confermare o rivoluzionare il verdetto risultante dai voti dei quattro protagonisti di puntata. Uno solo degli albergatori concorrenti si aggiudicherà così un contributo economico da reinvestire nella propria azienda.

Anche in questa nuova tappa Barbieri valorizzerà le scelte ecosostenibili compiute dagli albergatori: laddove trovasse una particolare attenzione alla sostenibilità ambientale, potrebbe apporre il suo inconfondibile "sigillo green".