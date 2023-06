Bruno Barbieri 4 Hotel su Sky: stasera 22 giugno tappa in Umbria, le anticipazioni

Stasera su Sky Uno alle 21:15 e in streaming su NOW torna Bruno Barbieri 4 Hotel: nella nuova puntata lo chef fa tappa in Umbria.

Stasera, 22 giugno, alle 21:15, su Sky Uno e in streaming su NOW, Bruno Barbieri 4 Hotel fa tappa in Umbria, tornando in Italia dopo la puntata di Malta. Lo chef stellato girerà tra feudi e castelli nelle residenze d'epoca della regione alla ricerca dell'ospitalità del tempo che fu.

Tra i paesaggi mozzafiato, gli spettacolari feudi e gli imponenti castelli dell'incantevole Umbria, torna Bruno Barbieri - 4 Hotel. La nuova puntata della gara - produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia - vedrà l'esperto di hôtellerie più temuto d'Italia impegnato a giudicare quattro meravigliose residenze d'epoca rinnovate e, trasformate in strutture dove l'ospitalità si fonde con il fascino del tempo che fu.

Gli hotel protagonisti della gara si contenderanno il titolo puntando sul proprio fascino e le proprie peculiarità, mantenendo immutato il meccanismo di successo che ha reso questo show un cult.

Nel corso di questo episodio, Bruno condurrà, quindi, una gara tra i proprietari di bellissime strutture d'epoca tornate all'antico splendore grazie alla passione delle famiglie che le abitano. Gli hotel protagonisti sono:

Lucia titolare di Posta Donini 1579

Lucia è la titolare di Posta Donini 1579, una bellissima residenza d'epoca che si trova a San Martino in Campo, una frazione del Comune di Perugia. Cresciuta nel mondo dell'ospitalità alberghiera, Lucia è l'erede di una famiglia di albergatori. Nel 2001 lei e la sua famiglia si sono innamorati di questa residenza e hanno deciso di convertirla in Hotel. Secondo Lucia, una residenza d'epoca deve mantenere la storicità e lo stile del luogo, senza essere snaturata. La villa, circondata da due ettari di parco e bosco, apparteneva ai Conti Donini che nel 1579 ne fecero la propria residenza estiva. Si differenzia dalle altre ville della zona per il suo stile tipico toscano. È composta da due strutture: la principale è Villa Costanza, ricca di arredi e dipinti del '700 e '800, accanto ad essa si trova Villa Laura con altre 24 stanze. Le strutture sono collegate da un corridoio vetrato, per un totale di 48 camere.

Novello proprietario de La dimora dell'artista

Immersa in un grande giardino che arriva fino alle sponde del Tevere, a pochi passi da Perugia si trova una casa che sembra magica, La dimora dell'artista, una residenza d'epoca di sei stanze. Novello è, insieme a sua sorella Francesca, l'orgoglioso proprietario di questa dimora storica, il cui nucleo centrale è rappresentato da una torre medievale risalente al XIV secolo, costituita da quattro ambienti sovrapposti. Nel tempo sono state affiancate ad essa diverse costruzioni, la maggior parte delle quali risale al XIX secolo, quando la residenza è stata acquistata dalla famiglia di Novello. La Villa ha però acquisito l'aspetto attuale soprattutto grazie ad interventi realizzati all'inizio del '900. La storia della dimora è decisamente famigliare: tutto quello che si trova al suo interno parla infatti della famiglia di Novello e sulla casa veglia ancora lo spirito della nonna, la contessa Maria Fulvia, artista di grande personalità. Novello e sua sorella vivono all'interno della villa, ciò permette loro di avere una cura del cliente minuziosa e particolare: quando un ospite arriva da loro viene accolto come se fosse parte della famiglia.

Maria Costanza gestisce Borgo Castello Panicaglia

Maria Costanza, per tutti Mirca, è una sommelier che gestisce da due anni, insieme al suo compagno Federico, il Borgo Castello Panicaglia, una bellissima residenza storica a Nocera Umbra, ad un'altezza di 800 metri con vista sulle montagne umbre: una vera oasi di relax e pace. Nonostante l'esterno sia quello di un castello del 1266, l'interno della struttura ha un arredamento moderno. Mirca non ama le strutture in cui la storicità diventa opprimente, con pesanti arredi come arazzi e quadri. Per tale ragione, Borgo Panicaglia rappresenta una struttura innovativa per la regione. Lo stile delle 17 camere, autenticamente umbro, è stato arricchito con mobili dallo stile nordico dei proprietari olandesi. All'interno è presente un ristorante di cucina umbra con prodotti a chilometro zero.

Francesco gestisce il Relais Todini

Francesco gestisce, insieme a sua moglie Claudia, il Relais Todini, una bellissima residenza storica che in passato era una torre di avvistamento, un distaccamento del feudo di Todi. All' interno di Relais Todini si respira aria di famiglia: Francesco e Claudia si sono infatti conosciuti proprio in questo luogo. Quando la Famiglia Todini nel 1995 acquistò la Dimora, i due vi lavoravano come dipendenti. Successivamente è stata loro affidata la gestione della struttura. Con il crescere delle responsabilità lavorative è cresciuto anche il loro amore. Lo stile delle 12 camere è molto classico e ricercato e gli ospiti vip della dimora sono numerosi.

Colleghi e avversari allo stesso tempo, guidati dall'esigente e severo esperto Bruno Barbieri, i concorrenti trascorreranno un giorno e una notte nei reciproci alberghi. Fatto il check-in, per ciascun hotel lo Chef stellato sperimenterà in prima persona l'accoglienza, lo stile, la pulizia, i servizi degli hotel e più in generale l'ospitalità di ciascun albergatore.

A colazione, dopo il check-out, i concorrenti si giudicheranno l'un l'altro dando un voto da 0 a 10 su 5 categorie: location, camera, colazione, servizi, prezzo. Voterà anche Bruno che, con i suoi voti, alla fine di ciascun episodio potrà confermare o rivoluzionare il verdetto risultante dai voti dei 4 protagonisti di puntata. Uno solo degli albergatori concorrenti si aggiudicherà così un contributo economico da reinvestire nella propria azienda.