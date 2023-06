Bruno Barbieri 4 Hotel su Sky: stasera 15 giugno tappa a Malta, le anticipazioni

Stasera su Sky Uno alle 21:15 e in streaming su NOW torna Bruno Barbieri 4 Hotel: nella nuova puntata lo chef fa tappa a a Malta.

Stasera, 15 giugno, alle 21:15, su Sky Uno e in streaming su NOW, Bruno Barbieri 4 Hotel si trasferisce all'estero e precisamente a Malta. Mare, vento, caffè storici e grandi scrittori del '900 caratterizzano la cosmopolita città giuliana, terra di confine e simbolo di apertura, pronta ad accogliere questa sera una nuova puntata del talent show.

Con la sua ricca storia millenaria, i templi megalitici e le città fortificate, Malta diventa il palcoscenico del nuovo capitolo di Bruno Barbieri - 4 Hotel. L'esperto di hôtellerie sbarca sull'Isola dei Cavalieri per condurre una nuova puntata della gara - produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia - con quattro esclusivi hotel di lusso che si affronteranno per conquistare gli ospiti e Bruno attraverso esperienze di ospitalità uniche e indimenticabili.

Anche questa settimana gli hotel in gara, in questo caso tutti top level, si contenderanno il titolo puntando sul proprio fascino e le proprie peculiarità, mantenendo immutato il meccanismo di successo che ha reso questo show un cult.

Nel corso di questo episodio, Bruno Barbieri condurrà, quindi, una gara tra i proprietari di quattro strutture ricettive di lusso di Malta, terra ricca di storia e misteri, crocevia di diverse influenze grazie alla posizione strategia nel Mediterraneo, che uniscono al meglio esclusività, attenzione al cliente e storia.

I protagonisti della sfida saranno:

Adrian: Direttore Commerciale del The Xara Palace

The Xara Palace: Adrian è il Direttore Commerciale di questo bellissimo hotel 5 stelle della catena "Relais&Chateaux" nel centro di Mdina, la vecchia capitale di Malta. È un palazzo del XII secolo con un ristorante stellato all'interno. Lo Xara Palace ha mantenuto intatta la storicità del luogo, si respira la storia di Malta attraverso l'arredamento, i quadri e gli elementi strutturali. Gode di una meravigliosa vista dell'intera isola di Malta e tutte le 17 suites sono arredate con mobili classici, arazzi e pezzi di antiquariato. Il servizio per l'ospite è un'esperienza esclusiva, dove il lusso si sposa al relax. Tra gli ospiti illustri dell'hotel ci sono stati anche il Re Carlo e la regina Camilla. Adrian, che ha imparato a parlare benissimo l'italiano fin da piccolo guardando la televisione italiana, lavora nel turismo da 20 anni e pensa che una delle cose fondamentali in un hotel di lusso è l'attenzione al cliente.

Angie: Direttrice dell'Iniala Harbour House

Iniala Palace: Angie è la Direttrice dell'Iniala Harbour House, hotel 5 stelle lusso con 23 stanze ed enormi suites che si trova a St. Barbara Street, una delle vie più chic di Valletta, davanti ad una meravigliosa vista delle tre città Sanglea, Cospicua e Vittoriosa. L'Iniala è anche l'unico hotel a Malta ad avere il prestigioso marchio Forbes 5 stars. All'Iniala gli ospiti sono unici come unico è il posto in cui si trovano. Bellissima la spa e super esclusivi i servizi per gli ospiti. Angie è molto estroversa ed estremamente orgogliosa della struttura in cui lavora che reputa "la più bella di tutta Malta".

Pietro: direttore del 66 Saint Paul's

66 Saint Paul's: a Valletta, in una delle vie più centrali della capitale - St Paul's Street- si trova un vero e proprio gioiellino: il 66 Saint Paul's, hotel di 18 camere costruito dentro un palazzo storico del XII secolo. Pietro, da tutti chiamato Piero o Peter, è il suo direttore: originario di Avellino, ha iniziato questa avventura sull'isola quasi per gioco, quando lui e sua moglie inglese si sono innamorati del posto e di questa piccola struttura. Si è affacciato al mondo dell'hôtellerie molto tardi ma la sua passione e quella di sua moglie gli hanno permesso di imparare in fretta e bene. Il tocco italiano è ben visibile nella scelta dei materiali e dello stile. L'arredamento è moderno e contemporaneo con spa all'interno e piscina sul Rooftop da cui si gode una vista mozzafiato.

Francesco: general Manager di Cugò Gran Macina

Cugo' Gran Macina: Francesco è il general Manager di Cugò Gran Macina, un hotel a 5 stelle che si trova a Senglea, nella zona delle tre città antiche di Malta. La struttura è una ex fortezza risalente al 1554 che ha mantenuto all'esterno la facciata originale, mentre all'interno ha adottato uno stile di design molto moderno. L'hotel è composto da 21 suites e una piscina sulla terrazza. Il servizio che offre Francesco è 'iperpersonalizzato': secondo lui si può dire di no al cliente solo se è illegale o pericoloso! Francesco, originario di Taormina, è a Malta da dieci anni. Dopo aver studiato Hotel management in Svizzera, ha lavorato nei migliori hotel in tutto il mondo e ha portato a Malta un enorme bagaglio di esperienza nell'hôtellerie di lusso.

Colleghi e avversari allo stesso tempo, guidati dall'esigente e severo esperto Bruno Barbieri, i concorrenti trascorreranno un giorno e una notte nei reciproci alberghi. Fatto il check-in, per ciascun hotel lo Chef stellato sperimenterà in prima persona l'accoglienza, lo stile, la pulizia, i servizi degli hotel e più in generale l'ospitalità di ciascun albergatore.

A colazione, dopo il check-out, i concorrenti si giudicheranno l'un l'altro dando un voto da 0 a 10 su 5 categorie: location, camera, colazione, servizi, prezzo. Voterà anche Bruno che, con i suoi voti, alla fine di ciascun episodio potrà confermare o rivoluzionare il verdetto risultante dai voti dei 4 protagonisti di puntata. Uno solo degli albergatori concorrenti si aggiudicherà così un contributo economico da reinvestire nella propria azienda.