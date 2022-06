Bruno Barbieri 4 Hotel da stasera su Sky Uno e NOW: la Sicilia nella prima puntata

Da stasera su Sky Uno e in streaming su NOW torna Bruno Barbieri 4 Hotel, la nuova stagione dello show in giro per l'Italia: nella prima puntata si vola in Sicilia.

Ripartono le sfide di Bruno Barbieri 4 Hotel, che torna da stasera su Sky Uno alle 21:15 e in streaming su NOW, e farà compagnia al pubblico ancora per 4 giovedì con le sue puntate inedite. Lo Chef stellato torna protagonista della gara - produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia - che mette in competizione gli hotel di alcuni dei luoghi più affascinanti della Penisola, rappresentandone il più importante biglietto da visita possibile per chiunque debba viaggiare in lungo e in largo nel nostro Paese.

Nella prima puntata un giro tra alcuni dei luoghi magici e ambitissimi dai turisti di tutto il mondo: la Sicilia nei luoghi in cui sono ambientati i romanzi del Commissario Montalbano, tra Siracusa e Ragusa, nella Val di Noto, crocevia di stili e tradizioni del mondo mediterraneo a metà tra Europa e Africa, meta ambitissima del turismo più popolare ma anche di quello esclusivo, che recentemente è stata anche scoperta dai set cinematografici e dal jet-set internazionale.

Gli hotel in gara

AD 1768 con la sua proprietaria Giusy, un bellissimo boutique hotel situato nel centro di Ragusa davanti al Duomo. Giusy è nata a Messina e si è trasferita poi a Milano per avviare una carriera di avvocato, ma quando qualche anno fa ha visto questo palazzo se ne è innamorata e ha deciso di cambiare nuovamente vita per creare un posto unico che unisse il design della sua città di adozione Milano alla tradizione della sua regione d'origine. Il risultato è un mix di stili con opere d'arte contemporanea accanto ad affreschi del '700, che Giusy definisce "provocatoria"

Algilà Ortigia Charme Hotel con la sua direttrice Mariella, un hotel 4 stelle che si trova proprio nel centro dell'isola di Ortigia, la parte più antica e caratteristica di Siracusa. Mariella ha un'idea di ospitalità ben chiara: buon servizio e la risoluzione di qualsiasi tipo di problema, anche il più piccolo, in tempi brevi. Per lei esistono "le regole", è abituata a cercare "il pelo nell'uovo" in ogni situazione. L'hotel è composto da due edifici vicinissimi ma separati, quello originario (32 camere) e Palazzo Bon Giovanni, di pregio storico (altre 22 camere); l'hotel è molto personalizzato e al suo interno è un miscuglio di stili con un solo tema, il "Mondo Mediterraneo"

Boutique Hotel Caportigia , di cui Roberto è il giovane direttore: hotel 5 stelle nel centro di Siracusa, lo staff è composto da ragazzi giovanissimi e questo è motivo di grande orgoglio per Roberto. La struttura è un ex palazzo storico dei primi del '900 che è stato completamente ristrutturato nel 2017 con uno stile molto moderno e con oggetti di design. Si trova in una zona centralissima di Siracusa ma non ad Ortigia, e questo per Roberto è una fortuna: sono vicinissimi al centro ma non nella zona ZTL. Il problem solving è il loro pane quotidiano

Hotel Villa Giulia e la sua proprietaria Annamaria, una splendida Villa appena fuori Noto che fa parte del patrimonio storico delle Ville Siciliane. La dimora è sempre stata della sua famiglia e soprattutto è sempre stata gestita da donne. Per lei questa è la 'sua casa' ed è così che vuole che venga vissuta anche dai suoi ospiti. Gli arredi datati della sua Villa sono motivo di orgoglio per Annamaria, secondo cui questo hotel è adatto solo per chi ama l'antico. Per lei l'accoglienza è fondamentale. Villa Giulia è un piccolo borgo immerso nel verde, tra le vigne e gli ulivi vicino al mare e all'oasi naturalistica di Vendicari; edificata nel 1874, è stata poi trasformata in hotel mantenendo intatta la struttura iniziale; è caratterizzata da ampi spazi interni e esterni: due saloni grandi, la piscina, il portico e un piccolo anfiteatro

Colleghi e avversari allo stesso tempo, guidati dall'esigente e severo esperto di hôtellerie Bruno Barbieri, i concorrenti trascorreranno un giorno e una notte nei reciproci alberghi. Fatto il check-in, per ciascun hotel lo Chef stellato sperimenterà in prima persona l'accoglienza, lo stile, la pulizia, i servizi degli hotel e più in generale l'ospitalità di ciascun albergatore. A colazione, dopo il check-out, i concorrenti si giudicheranno l'un l'altro. Per ognuno, un voto da 0 a 10 su 5 categorie: location, camera, colazione, servizi, prezzo.

Dopo tante battaglie vinte da Barbieri nel corso dei precedenti viaggi di 4 Hotel - celebre la sua ostilità nei confronti del runner, iconica la sua passione per i topper - quest'anno il suo impegno sarà nella valorizzazione delle scelte ecosostenibili compiute dagli albergatori: ogni volta che troverà una particolare attenzione a questi temi potrà infatti apporre il suo "sigillo green", dimostrando come sia possibile, grazie anche a piccole accortezze, abbinare accoglienza e attenzione alla sostenibilità ambientale.