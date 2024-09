Bruno Barbieri - 4 Hotel stasera su Sky e NOW: la terza tappa è il Lago di Bolsena

Archiviata la tappa genovese, Bruno Barbieri - 4 Hotel si sposta un po' più a Sud per la terza puntata di stagione, in onda stasera su Sky Uno alle 21:15 e in streaming su NOW. La nuova avventura alla ricerca dell'hotel perfetto questa volta si svolge sulle rive di un lago, quello d'origine vulcanica più grande d'Europa.

Il Lago di Bolsena - punto in cui si incrociano (o quasi) tre regioni, Lazio, Umbria e Toscana - è la destinazione dell'episodio in onda in questa domenica 22 ottobre 2024. Un insieme di piccoli borghi e centri storici, luoghi in cui la natura del lago ha il predominio sulla mano dell'uomo, una zona ricca di tradizioni e tipicità che nascono anche nel Medioevo e che inorgogliscono i residenti: l'area che sorge sulle rive del lago si presta a un turismo particolare e che non ama i ritmi frenetici, un plus che negli ultimi anni è sempre più richiesto dai viaggiatori.

Ed è per questo che Bruno Barbieri ha deciso di arrivare fin qui per un nuovo capitolo della gara - produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia - tra gli albergatori, chiamati a far scoprire le ricchezze di questa zona non ancora conosciutissima dal grande pubblico pur senza dimenticare la competizione che li vedrà impegnati.

Gli hotel in gara sul Lago di Bolsena

Emanuele è il titolare insieme a suo fratello de Le Perseidi, un bubble glamping aperto nel 2021 formato da 5 bolle trasparenti da cui è possibile godere di un'ampia vista sul lago di Bolsena. Come evoca il nome, Le Perseidi offrono agli ospiti la possibilità di guardare il cielo stellato direttamente dal letto; in più, guardando la struttura dall'alto, le 5 bolle sembrano formare una costellazione.

Rita è la proprietaria de Il Tesoro, un agriturismo aperto 25 anni fa insieme al marito: nato con la ristrutturazione di un vecchio casale, oggi è composto da 5 edifici per un totale di 10 camere. Rita ha deciso di puntare sui servizi offerti, che lei definisce "esperienziali": ha infatti stretto una fitta rete di legami con le diverse realtà che la circondano con lo scopo di proporre attività uniche ed indimenticabili.

Elena è una delle titolari del Lake Hostel, ostello di nuova generazione nato dall'idea di 3 ragazzi che hanno preso in gestione un'ex colonia abbandonata per darle nuova vita. Grazie al clima molto familiare e al grande senso di comunità che si viene a creare nei grandi spazi comuni - tra serate barbecue, feste, sessioni di yoga e giochi collettivi - soggiornando all'ostello è facile fare amicizia: il Lake Hostel vuole insomma raccontare e rappresentare un modo diverso di vivere il lago.

Valeriano è il proprietario della Valle dei Calanchi, una struttura immersa nella natura che dispone di 12 appartamenti. La filosofia dell'agriturismo è quella di offrire all'ospite attività legate all'uomo e alla terra, favorendo una crescita culturale e spirituale in armonia con la natura. Otto anni fa Valeriano ha deciso di cambiare vita lasciando il precedente lavoro da architetto per aprire una struttura ricettiva che rispecchiasse le sue passioni, quindi ha studiato il feng shui e ha deciso di seguire questa filosofia nella ristrutturazione delle camere che richiamano i quattro elementi naturali.