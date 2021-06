Bruno Barbieri 4 Hotel 2021 stasera su Sky Uno: Milano nella quarta puntata

Stasera su Sky Uno, alle 21:15, torna la sfida tra gli albergatori d'Italia con Bruno Barbieri 4 Hotel 2021, quarta stagione del format che sarà in onda ogni giovedì sera, anche in streaming su NOW.

Nella quarta puntata, in onda oggi, 10 giugno 2021 - sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW - Bruno Barbieri arriva nella Milano vissuta da chi sceglie di viaggiare con una filosofia "Low budget". Negli ultimi anni la città più europea e moderna d'Italia è diventata meta di influencer, business men, ricchissimi sceicchi, che arrivano da tutto il mondo per salutare la "Madonnina". Il capoluogo lombardo ha saputo adattarsi a un turismo per tutte le tasche. Tra hotel lussuosi da mille e una notte si sono fatti spazio ostelli, foresterie, guest house, capsule hotel e B&B con prezzi sotto i 100 euro alla portata di tutti. Strutture diversissime tra loro che hanno fatto dell'ospitalità low budget una vera bandiera.

Alberghi e albergatori in gara:

"Un posto a Milano": è una foresteria polifunzionale ricavata da una ex cascina del '700 nel centro storico di Milano. Sembra essere in aperta campagna, ma in realtà si trova a sole 2 fermate di metro dal Duomo. È un'oasi di pace in mezzo al cemento metropolitano in cui si ha la sensazione di vivere in un'altra epoca. Oggi ospita 4 camere, molto spartane e caratteristiche, un ristorante, una falegnameria, una fioreria, un'agenzia viaggi e a volte il mercatino biologico. Nicola è lo chef del ristorante e l'anima creativa della foresteria.

"Grand hostel Coconut": è un ostello della gioventù con 25 posti letto, a due passi dalla stazione Centrale. Dispone di 2 dormitori, una camera privata e un bel giardino nel retro, proprio come le case inglesi. L'arredamento, in stile vittoriano, è curato nei minimi particolari ed è composto essenzialmente da mobili antichi e di recupero. Claudio, il proprietario, ha sempre viaggiato in ostelli di tutto il mondo e conosce perfettamente il concetto di accoglienza. Pensa che convivialità e una calda accoglienza siano gli ingredienti principali per gestire un ostello.

"Ostelzzz": è un progetto di 'smart hospitality', nel quartiere di Porta Venezia, il primo capsule hotel in Italia creato sul modello di quelli asiatici. Il check-in è completamente automatizzato e si accede tramite codice o impronta digitale. Ogni letto all'interno della camerata si trova in una capsula, così da garantire la massima riservatezza. Ci sono 100 posti letto e 4 tipi di cabine: standard, economy, deluxe e le doppie deluxe. Fabietto, il general manager, crede molto nel suo progetto e dice di puntare essenzialmente ad una clientela giovane 3.0.

"La Favia": è una guest house situata in un palazzo di fine Ottocento nella zona di Porta Volta. È composta da 4 camere e una grandissima terrazza per gli ospiti, una vera e propria oasi di pace per sfuggire dalla frenesia di Milano. La struttura è stata ristrutturata da Fabio e dal suo compagno architetto che hanno preso spunto dai loro numerosi viaggi. Fabio, che proviene dal mondo della finanza, ha voluto ricreare un luogo del cuore, con grande attenzione all'eco-sostenibilità. Fabio si dedica anche alla lettura dei tarocchi, un servizio che offre anche ai suoi clienti.

Il tavolo del confronto finale è stato registrato presso l'Apollo Club di Milano.

Bruno Barbieri - 4 hotel è in onda ogni giovedì alle 21:15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go, su smartphone, tablet e pc, anche in viaggio nei paesi dell'Unione Europea, e in streaming su NOW.