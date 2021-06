Bruno Barbieri 4 Hotel 2021 stasera su Sky Uno: l'Alto Adige nella terza puntata

Stasera su Sky Uno, alle 21:15, torna Bruno Barbieri 4 Hotel 2021, la nuova stagione di sfide per gli albergatori di tutta Italia: nella terza puntata si va in Alto Adige.

Stasera su Sky Uno, alle 21:15, torna la sfida tra gli albergatori d'Italia con Bruno Barbieri 4 Hotel 2021, quarta stagione del format che sarà in onda ogni giovedì sera, per altre 7 settimane, anche in streaming su NOW.

Nella terza puntata, in onda oggi, 3 giugno 2021 - sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW - Bruno Barbieri vola sulle montagne dell'Alto Adige. In Sud Tirolo, nella parte più austriaca dell'Italia, Bruno Barbieri si gode una montagna assolutamente inaspettata, quella senza sci e skipass, e va alla scoperta di tutto ciò che di "altro" si può fare nel bellissimo Alto Adige. Questa regione offre esperienze esclusive che non fanno per niente rimpiangere le piste da sci.

A gareggiare ci saranno "Odles Lodge", diretto da Florian; "ImperialArt Hotel", gestito da Jutta; "Castel Hortenberg", diretto da Stefano; e, infine, "Paradiso Pure Living" di cui Alessandro è il proprietario.

Alberghi e albergatori in gara:

"Odles Lodge": è composto da due chalet di lusso nel cuore della Plose, a pochi chilometri da Bressanone. All'interno ci sono quattro appartamenti dove si respira un'atmosfera moderna ma anche tradizionale, con l'obiettivo di offrire agli ospiti privacy e massimo relax. Florian, il giovanissimo direttore, sempre sorridente, tiene così tanto alla sua struttura che tutti i giorni fa personalmente il check delle camere con la governante. Nel 2018 questi due lodge sono stati premiati per la miglior architettura, capace di unire l'originalità altoatesina e il lusso della natura.

"ImperialArt Hotel": è un boutique hotel nel centro storico di Merano, un piccolo gioiellino art déco ridisegnato da quattro artisti locali, che hanno studiato, pensato e creato le 12 stanze come fossero opere d'arte. Il boutique hotel è gestito da Jutta, tedesca di origini ma con un calore tutto italiano. Quando si entra si sente da una parte il fascino della tradizione, dall'altra la modernità perché questi artisti meranesi hanno sviluppato qualcosa di molto creativo. La pasticceria all'interno è aperta al pubblico.

"Castel Hortenberg": è un castello del '500 nel centro di Bolzano, una dimora storica che unisce modernità e confort. Un tempo circondato dal verde, negli anni è stato circondato da case residenziali. È stato completamente ristrutturato e trasformato in hotel nel 2019, quando l'ultimo discendente della famiglia Hortenberg lo ha venduto. Stefano, originario di Benevento, afferma di essere l'unico direttore di hotel non altoatesino in tutto l'Alto Adige. Le 25 camere hanno uno stile contemporaneo sebbene siano stati mantenuti gli elementi del castello.

"Paradiso Pure Living": è il primo hotel vegetariano in Alto Adige, a 2000 metri di altezza, direttamente sulle piste da sci delle Alpi di Siusi. Ristrutturato nel 2019, l'hotel punta sull'ecosostenibilità per depurare anima e corpo. Alexander, il proprietario, è vissuto molti anni negli Stati Uniti, ed ha un approccio molto internazionale al suo lavoro e, in particolare, all'accoglienza. Ci sono 41 camere di stile minimal, di cui una è sempre occupata da un artista.

Il tavolo del confronto finale è stato registrato presso Castel Mareccio, a Bolzano.

