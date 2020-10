Bruno Barbieri 4 Hotel 2020 stasera su Sky Uno: la Tuscia nella settima puntata

Stasera su Sky Uno, alle 21:15, torna la sfida tra gli albergatori d'Italia con Bruno Barbieri 4 Hotel 2020, la nuova stagione che, per la sua settima puntata, ci porta nell'alto Lazio.

Per il penultimo viaggio alla scoperta dei migliori alberghi italiani, lo chef si immerge nelle atmosfere da sogno della Tuscia. Ricca di borghi medievali arroccati sulle cime delle colline a cavallo tra il Lazio, l'Umbria e l'Abruzzo, e attraversata da lunghe distese verdeggianti, la Tuscia è un luogo magico e romantico tutto da esplorare. Tra i vicoli e le piccole piazze dove il tempo sembra essersi fermato, si familiarizza con un clima autentico e genuino fatto di tradizioni popolari e di eccellenze enogastronomiche. La sfida di Cecilia, Clara, Michela e Federico, stasera su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455) - sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go, su smartphone, tablet e PC, anche in viaggio nei Paesi dell'Unione Europea, e in streaming su NOW TV - metterà Bruno Barbieri davanti a una scelta difficilissima: chi si aggiudicherà il titolo di miglior hotel della Tuscia?

I concorrenti della settima puntata

Protagonisti del settimo episodio sono Cecilia, proprietaria da tante generazioni del Castello di Proceno, un castello medievale che sovrasta un borgo diffuso a Proceno, nel punto di incontro tra Lazio, Toscana e Umbria; Clara, proprietaria di Residenza Palazzo Fortuna, un palazzo che sorge su esistenti strutture medioevali nel centro storico di Civita Castellana; Michela, direttrice dell'Hotel Relais Falisco, un elegante albergo 4 stelle con 43 camere ospitato in un antico palazzo papale del 1600 nel romantico centro storico di Civita Castellana; Federico, proprietario dell'Antico Borgo di Sutri, un piccolo borgo medioevale situato a Sutri, nel cuore della Tuscia. La location dei lanci di Bruno Barbieri è la splendida Civita di Bagnoregio uno dei borghi più belli d'Italia, mentre quella del tavolo del confronto è lo storico Palazzo dei Priori di Viterbo ora sede del comune.