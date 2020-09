Bruno Barbieri 4 Hotel 2020 stasera su Sky Uno: la Penisola Sorrentina nella quarta puntata

Carmen è la manager del DieciSedici, un affittacamere di lusso nel pieno centro storico di Amalfi e dispone di 6 appartamenti e suites in tipico stile amalfitano. Si trova in un palazzo storico del 1100 vicino alla piazza del Duomo, ed è stato aperto nel 2015. Il motto di Carmen è 'Your home in Amalfi', e si rivolge essenzialmente ad una clientela in maggioranza straniera. Carmen è sorridente ed energica e per lei l'accoglienza è fondamentale, agli ospiti va fornita nel dettaglio ogni informazione.