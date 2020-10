Bruno Barbieri 4 Hotel 2020 stasera su Sky Uno: Palermo nell'ultima puntata

Stasera su Sky Uno, alle 21:15, torna la sfida tra gli albergatori d'Italia con Bruno Barbieri 4 Hotel 2020, la nuova stagione che, per la sua ultima puntata, ci porta in Sicilia.

Ricca di monumenti e cultura, Palermo è decisamente il posto ideale per chi vuole passare un soggiorno di relax ma anche scoprire la storia e le tradizioni millenarie in cui la città è immersa. Inoltre, grazie al mare cristallino delle località balneari - la più famosa è Mondello - a pochi passi dal centro storico, Palermo ha il potere di lasciare a bocca aperta migliaia di visitatori da tutto il mondo, ogni anno. La sfida di Orietta, Giorgio, Fabrizio e Monica sarà l'ultima di una lunga stagione premiata da un grande successo di pubblico: infatti, la media degli ascolti sui 7 giorni raggiunge nel complesso, in questo ciclo di episodi, oltre un milione di spettatori medi, in crescita del 17% rispetto alla scorsa stagione.

I concorrenti dell'ultima puntata