Bruno Barbieri 4 Hotel 2020 stasera su Sky Uno: il Lago di Garda nella terza puntata

Stasera su Sky Uno, alle 21:15, torna la sfida tra gli albergatori d'Italia con Bruno Barbieri 4 Hotel 2020, la nuova stagione che, per la sua terza puntata, arriva nel centro Italia.

Dopo la tappa tra il mare e le colline delle Marche, l'episodio di oggi, martedì 15 settembre 2020, disponibile anche su Sky e NOW TV, ci porterà nell'iconica cornice del Lago di Garda. Incastonato tra le Alpi e la Pianura Padana, il più grande dei laghi italiani è una destinazione unica capace di attirare visitatori da ogni parte del mondo. Dagli amanti della natura, agli appassionati di sport passando per chi adora scoprire luoghi ricchi di storia e cultura e senza dimenticare gli "innamorati": ogni versante del Lago di Garda è visitato da turisti con caratteristiche molto diverse. Ed è proprio tra paesaggi indimenticabili del lago che Bruno Barbieri guida la sfida di questa nuova puntata di 4 Hotel.

I concorrenti della terza puntata

Protagonisti saranno Gabriele, direttore generale dell'esclusivo resort Du Lac et Du Parc Grand Resort, situato a Riva del Garda; Ivan, amministratore dello Splendido Bay Luxury Spa Resort, un hotel 5 stelle che si affaccia direttamente sulla sponda sud del lago, precisamente a Padenghe sul Garda; Marta proprietaria del Solho Hotel, un 4 stelle superior aperto a Bardolino ad Aprile 2019; Francesco, proprietario del romantic boutique hotel Villa Sostaga, situato a Novazzo di Gargnano, nel parco regionale dell'Alto Garda Bresciano. La location per le esterne di Bruno e per il tavolo del confronto è Villa Bettoni a Gargnano, una sontuosa villa lombarda del 700 con meravigliosi affreschi e giardini monumentali affacciata direttamente sulle acque del lago di Garda.