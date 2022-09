Bruce Willis diventa la prima star a vendere i diritti all'azienda Deepfake

Bruce Willis ha venduto i diritti sulla sua immagine all'azienda Deepfake per creare doppioni e sosia in nuovi progetti video.

La leggenda del cinema d'azione Bruce Willis è diventato il primo attore di Hollywood a vendere i suoi diritti sulla possibilità di un "gemello digitale" alla società americana Deepcake. La notizia è stata riportata da Telegraph.

Cosmic Sin: Bruce Willis in una scena

Con l'uso della tecnologia deepfake, Bruce Willis ha ceduto i diritti sulla sua immagine permettendo di creare sosia sullo schermo per progetti futuri, La sua prima esperienza con la manipolazione dei media digitali era avvenut in uno spot pubblicitario per il servizio telefonico russo, MegaFon, l'anno scorso.

La tecnologia Deepfake consente di sovrapporre l'uso della somiglianza di una persona a un altro individuo. Attraverso l'uso dell'apprendimento automatico e dell'intelligenza artificiale, è possibile creare un "gemello" visivo e audio di qualcuno nei video. Sebbene la capacità di ricreare qualcuno in modo quasi impeccabile sollevi alcune domande etiche, la tecnologia è già stata utilizzata nell'universo di Star Wars in Rogue One: A Star Wars Story e nella seconda stagione di The Mandalorian.

Bruce Willis si ritira: le tante vite di un attore cult

Nel 2021, Willis ha dato il permesso a Deepcake di apparire in uno spot pubblicitario, consentendo al suo viso di essere "trapiantato digitalmente su un altro artista". Ora, l'attore ha ufficialmente venduto i diritti sulla sua somiglianza per essere essenzialmente "assunto" da Deepcake per produzioni future.

Di recente il 67enne Bruce Willis ha annunciato il ritiro dalle scene dopo essere stato colpito da afasia, disturbo del linguaggio che causa problemi con la lettura, l'ascolto e la parola. Commentando l'esperienza di Deepcake lo scorso anno, il divo aveva così commentato:

"Mi è piaciuta la precisione con cui è stato realizzato il mio personaggio. È un mini-film nel mio solito genere di commedia d'azione. Per me è una grande opportunità per tornare indietro nel tempo. Con l'avvento della tecnologia moderna, anche quando mi trovavo in un altro continente, ho potuto comunicare, lavorare e partecipare alle riprese. È un'esperienza nuova e interessante e ringrazio tutto il nostro team".