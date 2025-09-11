Bruce Willis, la rivelazione shock della moglie: "Prima della diagnosi di demenza pensavo di divorziare"

Emma Heming Willis ha parlato apertamente di uno dei periodi più difficili del suo rapporto con il marito Bruce Willis.

In una recente intervista concessa a Vanity Fair, l'attrice e modella ha rivelato di aver addirittura considerato il divorzio quando l'attore, oggi 70enne, aveva iniziato a comportarsi in modo diverso con lei. Solo in seguito sarebbe arrivata la diagnosi: demenza frontotemporale.

"Sentivo che il mio matrimonio stava crollando", ha confessato Heming Willis, ricordando i momenti che hanno preceduto la scoperta della malattia. Inizialmente aveva pensato che i cambiamenti d'umore del marito fossero semplicemente parte delle dinamiche di una relazione a lungo termine. Sposati dal 2009, i due hanno recitato insieme nei film Red 2 e Perfect Stranger e condividono due figlie, Mabel (13 anni) ed Evelyn (11). Willis è inoltre padre di Tallulah, Scout e Rumer, avute dal precedente matrimonio con Demi Moore.

Bruce Willis con tutta la sua famiglia

Il peggioramento delle condizioni di salute di Bruce Willis

Tuttavia, col passare del tempo, le difficoltà sono diventate sempre più evidenti. "Cosa sta succedendo? Questo non è l'uomo che ho sposato. Qualcosa non va", ha ricordato di aver pensato la moglie dell'attore, che a un certo punto si era convinta che Willis non la amasse più e che fosse diventato una persona diversa.

La situazione è peggiorata al punto che, nel 2020, Emma ha deciso di confidarsi con un'amica riguardo ai cambiamenti che stava notando nel marito, fino a rivolgersi direttamente al medico di Willis per capire cosa stesse realmente accadendo. La diagnosi di demenza frontotemporale, arrivata solo successivamente, ha dato finalmente una spiegazione a quel dolore silenzioso. Non era la fine di un amore, ma l'inizio di una battaglia familiare contro una malattia complessa e ancora poco conosciuta.

Oggi, il racconto di Emma Heming Willis non è solo la testimonianza di una moglie, ma anche un atto di coraggio: parlare di ciò che spesso resta confinato nel privato delle mura domestiche. La sua voce contribuisce a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla demenza frontotemporale e sull'impatto devastante che può avere non solo sui pazienti, ma anche sulle loro famiglie.

Bruce Willis e Demi Moore in una foto

Bruce Willis, come sta oggi la star di Hollywood?

Lo scorso mese, Emma Heming Willis è finita al centro di un acceso dibattito online dopo aver rivelato che il marito vive oggi in una seconda casa, non lontano dalla residenza principale della famiglia, insieme a un'équipe di professionisti che si prende cura di lui. In un'intervista con Diane Sawyer per ABC News, la modella ha spiegato: "Siamo lì molto spesso. È la nostra seconda casa, quindi le bambine hanno le loro cose lì. È una casa piena di amore, calore, cure e risate, ed è stato bellissimo vedere tutto questo".

Le sue parole, tuttavia, hanno suscitato critiche da parte di alcuni utenti sui social, che l'hanno accusata - spesso senza reale comprensione della situazione - di "allontanare" il marito. Emma non ha esitato a rispondere, con un messaggio diretto affidato a un video su Instagram: "La verità è che queste opinioni sono davvero brusche e rumorose. Ma se non hanno esperienza di tutto questo, non hanno il diritto di parlare - e sicuramente non hanno il diritto di decidere".