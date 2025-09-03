Demi Moore riflette sul cambiamento di Bruce Willis: "È difficile vederlo trasformarsi"

Ospite del The Oprah Podcast, Demi Moore ha ammesso la difficoltà che sta vivendo nel veder cambiare la personalità dell'ex marito Bruce Willis a causa della demenza frontotemporale della quale è affetto.

La diagnosi era stata resa nota pubblicamente nel 2023 dall'attuale moglie dell'attore, Emma Heming, e dall'ex moglie e grande amica di famiglia, Demi Moore.

Il dolore di Demi Moore per la malattia di Bruce Willis

"È difficile. È dura vedere qualcuno che era così vitale, forte e determinato trasformarsi in queste altre parti di se stesso" ha spiegato Moore, che ha spiegato di preferire concentrarsi sul presente quando interagisce con il suo ex partner.

Bruce Willis in una scena di Unbreakable

"Dico sempre che è così importante incontrarli dove si trovano" ha sottolineato l'attrice "Non avere l'aspettativa che debbano essere chi erano o chi vorresti che fossero. E quando lo fai, scopro che c'è una dolcezza incredibile e qualcosa di morbido, tenero e amorevole. Forse è più giocoso e infantile in un certo senso, a causa delle cure di cui hanno bisogno" ha continuato la star.

"Se proietti dove sta andando, crei solo ansia. Se ripensi a com'era e a ciò che hai perso, crei solo ansia e dolore" ha ribadito Moore "Quindi, quando resti nel presente, c'è così tanto, e c'è ancora così tanto di lui lì. E potrebbe non essere sempre verbale, ma è bellissimo, date le circostanze".

L'amore tra Demi Moore e Bruce Willis

In passato, Bruce Willis e Demi Moore hanno rappresentato una delle coppie più famose e amate di Hollywood: le due star si sposarono nel 1987 e si separarono nel 1998. Dall'unione nacquero tre figlie.

Nel 2009, Bruce Willis si risposò con Emma Heming, dalla quale ha avuto le figlie Mabel, 13 anni, e Evelyn, 11 anni.