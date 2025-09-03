Demi Moore riflette sul cambiamento di Bruce Willis: "È difficile vederlo trasformarsi"

Ospite del The Oprah Podcast, Demi Moore ha ammesso la difficoltà che sta vivendo nel veder cambiare la personalità dell'ex marito Bruce Willis a causa della demenza frontotemporale della quale è affetto.
La diagnosi era stata resa nota pubblicamente nel 2023 dall'attuale moglie dell'attore, Emma Heming, e dall'ex moglie e grande amica di famiglia, Demi Moore.
Il dolore di Demi Moore per la malattia di Bruce Willis
"È difficile. È dura vedere qualcuno che era così vitale, forte e determinato trasformarsi in queste altre parti di se stesso" ha spiegato Moore, che ha spiegato di preferire concentrarsi sul presente quando interagisce con il suo ex partner.
"Dico sempre che è così importante incontrarli dove si trovano" ha sottolineato l'attrice "Non avere l'aspettativa che debbano essere chi erano o chi vorresti che fossero. E quando lo fai, scopro che c'è una dolcezza incredibile e qualcosa di morbido, tenero e amorevole. Forse è più giocoso e infantile in un certo senso, a causa delle cure di cui hanno bisogno" ha continuato la star.
"Se proietti dove sta andando, crei solo ansia. Se ripensi a com'era e a ciò che hai perso, crei solo ansia e dolore" ha ribadito Moore "Quindi, quando resti nel presente, c'è così tanto, e c'è ancora così tanto di lui lì. E potrebbe non essere sempre verbale, ma è bellissimo, date le circostanze".
L'amore tra Demi Moore e Bruce Willis
In passato, Bruce Willis e Demi Moore hanno rappresentato una delle coppie più famose e amate di Hollywood: le due star si sposarono nel 1987 e si separarono nel 1998. Dall'unione nacquero tre figlie.
Nel 2009, Bruce Willis si risposò con Emma Heming, dalla quale ha avuto le figlie Mabel, 13 anni, e Evelyn, 11 anni.