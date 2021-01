Bruce Willis si rifiuta di indossare la mascherina: allontanato da una farmacia (FOTO)

Secondo quanto riferito da Page Six, Bruce Willis è stato allontanato da una farmacia per essersi rifiutato di indossare la mascherina e le reazioni sui social non sono tardate ad arrivare.

Bruce Willis è stato allontanato da una farmacia di Los Angeles dopo aver rifiutato di indossare la mascherina, andando contro le regole anti-Covid e provocando l'ira degli altri clienti.

Nelle ultime ore sta facendo discutere la notizia riportata da Page Six, secondo la quale Bruce Willis sarebbe stato allontanato da una farmacia dopo essersi rifiutato di indossare la mascherina. Secondo quanto riferito da alcune fonti anonime che hanno parlato con Page Six, la star del cinema d'azione si trovava in un Rite Aid di Los Angeles, quando ha provocato l'ira degli altri clienti per essere entrato nel negozio senza mascherina. Alla fine della discussione, Bruce Willis se ne è andato senza comprare nulla. Una foto scattata sul momento mostra l'attore mentre indossa una bandana al collo che evidentemente si è rifiutato di tirare su.

Dopo mesi di emergenza sanitaria, restrizioni e regole da seguire, il nervosismo e l'esasperazione dei concittadini di Willis risulta più che comprensibile. La città è un hotspot del Coronavirus, dove la pandemia ha provocato danni considerevoli. Più di 10.000 persone sono morte a causa di del virus nella sola contea di Los Angeles. Come riportato da Page Six, il rappresentante di Willis non ha ancora commentato la vicenda, ma non è trascorso molto tempo prima che iniziasse a farlo la gente tramite i propri canali social, come testimoniano i seguenti tweet. Nel primo caso, un utente cita il regista Kevin Smith che nel 2009 diresse proprio Bruce Willis sul set di Poliziotti fuori - Due sbirri a piede libero ed in un'occasione dichiarò: "Voglio ringraziare tutti coloro che hanno lavorato al film, tranne Bruce Willis, che è un fottuto coglione!". Anche il secondo utente torna indietro nel tempo e ricorda il film Trappola di cristallo, in cui Bruce Willis recitava insieme ad Alan Rickman, chiamato ad interpretare il cattivo della situazione. Nel post si legge: "Si scopre quindi che Alan Rickman era l'eroe e Bruce Willis era il cattivo. Mi manchi, Alan. Sei un coglione, Bruce". C'è una donna che invece commenta la vicenda della farmacia raccontando di aver riportato la notizia a suo figlio, il quale le ha prontamente risposto dicendo: "Beh, lui è indistruttibile", facendo riferimento ad Unbreakable - Il predestinato, il film di M. Night Shyamalan in cui Willis interpreta un uomo dotato di capacità straordinarie che lo rendono, appunto, indistruttibile.