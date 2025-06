Bruce Willis: pioggia di critiche sulla figlia per aver postato le foto del padre malato

Tallulah Willis, figlia della star di Hollywood Bruce Willis, ha affrontato apertamente le critiche di chi sostiene che non dovrebbe pubblicare le foto di suo padre sui social.

Qualche giorno fa, Tallulah Willis ha pubblicato una gallery su Instagram con alcune foto che ritraggono il padre, con la scritta 'Domenica felice da Grams! Grata".

Le critiche a Tallulah Willis per le foto del padre su Instagram

Nonostante diversi messaggi di conforto le siano pervenuti, un utente ha scritto:"Non penso che dovresti esporre tuo padre al pubblico, è vulnerabile! E certe cose dovrebbero restare private, non hai il suo permesso di postarlo".

Tallulah Willis ha risposto facendo chiarezza:"In quanto famiglia, usiamo la massima discrezione quando pubblichiamo. Oggi è stata una bella giornata piena di sorrisi. Ho preso la decisione di mostrarlo al mondo perché so cosa significa per tutti".

Le parole in difesa di Tallulah Willis e l'insegnamento di Bruce Willis alla famiglia

Dopo le critiche, diverse persone si sono spese in difesa di Tallulah Willis, sottolineando come nessuno dovrebbe mettere in discussione la sua capacità di giudizio. Il post di Tallulah Willis arriva poco tempo dopo quello della moglie dell'attore Emma Heming Willis, che in occasione della Festa del Papà ha condiviso una foto della figlia Evelyn, 11 anni, mentre abbraccia il padre Bruce Willis.

"Quello che Bruce insegna alle nostre figlie va oltre le parole. Resilienza, amore incondizionato, e la forza silenziosa dell'essere semplicemente presenti" aveva dichiarato Heming Willis, che in conclusione aveva scritto:"Questa foto dice tanto. L'amore si approfondisce. Si adatta. Resta, anche quando tutto il resto cambia".

Bruce Willis in una scena di FBI: Protezione testimoni

Emma Heming Willis è impegnata attivamente nel volontariato e nella campagna di sensibilizzazione riguardo alla demenza frontotemporale, la malattia che ha colpito il marito.