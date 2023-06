Bruce Willis fa il nonno, le prime foto con la nipote Louetta

Bruce Willis ci ha abituati a immaginarlo in un misto di scontrosità ed ironia, proprio come uno dei suoi immortali personaggi e forse è per questo che vederlo sciogliersi di dolcezza mentre tiene in braccio l'ultima arrivata in casa Willis ci emoziona così tanto.

La primogenita di Bruce Wills e Demi Moore, Rumer Willis, il mese scorso ha infatti dato alla luce la bambina avuta dal compagno Derek Richard, e la piccola sembra aver già capito come conquistare il "burbero" nonno. L'attore di Die Hard, Armageddon e Pulp Fiction (solo per citarne alcuni) da quando si è ritirato dalle scene a causa di una diagnosi di demenza frontotemporale sembra essere ancora di più sotto i riflettori. La sua famiglia allargata cerca di spendere quanto più tempo possibile con lui ed è proprio un'istantanea di un momento felice quella condivisa sui social da Rumer Willis.

Una semplice foto di nonno Bruce con in braccio Louetta Isley, che Rumer ha così descritto nella didascalia del post: "Vedere mio padre tenere in braccio mia figlia oggi è stato qualcosa di cui farò tesoro per il resto della mia vita. La sua dolcezza e il suo amore per lei erano così puri e belli. Papà, sono così fortunata ad averti e anche Lou. Grazie per essere il papà più sciocco, più amorevole e più figo che una ragazza possa chiedere. Il miglior papà del mondo...".