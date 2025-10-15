Cybill Shepherd rivela di aver fatto pace con Bruce Willis prima della malattia: “Era arrivato il momento”

Cybill Shepherd ha confermato pubblicamente di aver ricucito i rapporti con Bruce Willis prima che la famiglia dell'attore rendesse pubblica la malattia e il suo conseguente ritiro dalle scene.

Shepherd recitò al fianco della star action nella serie televisiva poliziesca Moonlighting, in onda dal 1985 al 1989. Un'esperienza che entrambi giudicarono particolarmente complicata.

Il difficile rapporto tra Cybill Shepherd e Bruce Willis in Moolighting

Come ormai è noto da tempo, il rapporto dietro le quinte tra Cybill Shepherd e Bruce Willis era tutt'altro che buono, tanto che l'attrice in passato l'aveva anche definito 'un idiota'.

Bruce Willis in una scena di FBI: Protezione Testimoni 2

Tuttavia, negli ultimi anni, Cybill Shepherd e Bruce Willis si erano riconciliati, come raccontato dalla star de L'ultimo spettacolo: "Sì, gliene sono molto grata. Era arrivato il momento".

Non solo con Willis il rapporto di Shepherd era teso. Sul set di Cybill ebbe qualche screzio anche con Christine Baranski. Anche in questo caso la pace è stata sancita: "Ora va tutto bene tra noi. Basta parlarsi e mostrarsi sinceramente aperti di cuore l'una con l'altra".

Il ritiro dalle scene di Bruce Willis e il nuovo impegno di Cybill Shepherd

In questo periodo, Cybill Shepherd è impegnata nella promozione del suo nuovo spettacolo Queen of the Lucky Club, pronto a debuttare sul palcoscenico il prossimo 22 novembre. Cybill Shepherd è conosciuta principalmente per aver recitato in film come L'ultimo spettacolo di Peter Bogdanovich, Taxi Driver di Martin Scorsese, Texasville di Peter Bogdanovich, Alice di Woody Allen, La dea del successo di Albert Brooks, e Erin Brockovich - Forte come la verità di Steven Soderbergh.

Nel 2023, la moglie di Bruce Willis, Emma Heming, insieme all'ex moglie Demi Moore avevano annunciato che alla leggenda di Hollywood era stata diagnosticata una forma di demenza frontotemporale dopo aver iniziato a mostrare diverse difficoltà nella comunicazione.