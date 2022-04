Bruce Willis: la moglie condivide foto e video dell'attore su Instagram

La moglie di Bruce Willis, Emma Heming Willis, ha scelto Instagram per condividere le prime foto e i primi video dell'attore dopo la sua tragica diagnosi di afasia e il ritiro dalle scene.

Emma Heming Willis, la moglie di Bruce Willis, ha recentemente condiviso dei video ed alcune foto sulla propria pagina Instagram in cui la leggendaria star del cinema cammina vicino ad un fiume con lei e con Mabel, la loro figlia di 10 anni.

"Mamma e papà nel loro habitat preferito #offthegrid" si legge nella didascalia delle foto che la donna ha accreditato alla figlia Mabel. Quelle che potete vedere sopra sono le prime foto di Willis dopo la tragica diagnosi di afasia che lo ha recentemente costretto ad abbandonare la recitazione e il mondo del cinema.

Cosmic Sin: Bruce Willis in una scena

L'amatissimo attore sembra felice e molto sorridente negli scatti, mentre si gode dei preziosi momenti con la sua famiglia immerso nella natura, come testimoniano anche i tre brevissimi filmati pubblicati da Emma sulle proprie storie di Instagram.

Pochi giorni fa la famiglia di Bruce Willis ha pubblicato l'annuncio, relativo alla diagnosi ed al ritiro dalle scene, tramite i social media: "Questo è un momento difficile per la nostra famiglia e apprezziamo davvero il vostro persistente affetto, compassione e sostegno. Agli straordinari fan di Bruce, vogliamo condividere che il nostro amato Bruce ha avuto dei problemi di salute e di recente gli è stata diagnosticata una afasia, che ha compromesso le sue abilità cognitive e per questo metterà da parte la sua carriera che significa tanto per lui".