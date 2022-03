Bruce Willis, M. Night Shyamalan supporta il suo "fratellone": "Per me, sarai sempre un eroe!"

M. Night Shyamalan ha supportato Bruce Willis attraverso un post pubblicato su Twitter in cui ha definito l'attore "l'eroe dei poster" appesi in camera quando era bambino.

La notizia del ritiro di Bruce Willis dal mondo della recitazione a causa dei problemi di afasia di cui soffre da qualche tempo ha scosso M. Night Shyamalan che, attraverso il suo profilo Twitter, ha mostrato tutto il suo supporto e affetto all'attore.

M. Night Shyamalan ha scritto a proposito di Bruce Willis: "Mando tutto il mio affetto e rispetto al mio fratellone Bruce. So che la sua straordinaria famiglia lo sta sostenendo con forza e determinazione. Rimarrà per sempre quell'eroe protagonista del poster che avevo appeso in camera quando ero bambino".

Le parole che M. Night Shyamalan ha dedicato a Bruce Willis sono commoventi e riescono a trasmettere l'importanza che l'amicizia dell'attore ha avuto per il regista di origini indiane. I due hanno lavorato insieme ne Il sesto senso, in Unbreakable e in Glass.

Nel corso di un'intervista con Indian Express nel 2020, Shyamalan sottolineò il valore fraterno che Willis ha avuto nella sua vita: "Bruce e io siamo molto vicini e le nostre famiglie sono in contatto. Lui è sempre stato il mio fratellone. Lo vedo così sin da quando ero un bambino. Mi ha sempre protetto e si è assunto enormi rischi per me".

Proprio ieri, Demi Moore ha annunciato il ritiro dalle scene di Bruce Willis a causa di problemi dovuti all'afasia. Il popolo di Hollywood e i fan dell'attore hanno immediatamente reagito alla notizia. Moltissime star hanno mostrato il loro affetto a Bruce Willis e hanno inviato i loro messaggi di supporto all'interprete di Unbreakable.