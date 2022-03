Bruce Willis, gravi problemi di memoria per l'attore? Il rumor serpeggia ad Hollywood

Bruce Willis, secondo alcune indiscrezioni riportate da svariate testate giornalistiche statunitensi, potrebbe soffrire di perdita di memoria a causa di una forma di demenza: a quanto pare, durante le riprese dei suoi film più recenti, la star ha recitato utilizzando un auricolare, non essendo più in grado di ricordarsi le sue battute in modo autonomo.

Le voci secondo le quali Willis combatta da tempo con la demenza circolano ormai da anni: nel gennaio dello scorso anno, ad esempio, una fonte anonima ha detto a OK! Magazine che Bruce aveva "condotto una guerra personale" con un disturbo incurabile che influenza la sua memoria da tanti anni.

"Le persone vicine a Bruce lo hanno aiutato a mantenere il suo segreto e questo spiega perché gli succedono cose come la controversia della mascherina: se l'è semplicemente dimenticata perché era da solo", ha sottolineato un altro insider, alludendo all'incidente che ha avuto luogo nei primi mesi del 2021 quando l'attore è stato cacciato da un negozio di Los Angeles per essersi rifiutato di indossare una mascherina.

All'epoca, tuttavia, Page Six riferì che Bruce Willis si era rifiutato di indossarla ed era più che consapevole delle conseguenze, spiegando che alla star de Il sesto senso era stato chiesto di andarsene dopo che le persone all'interno del negozio si erano arrabbiate con lui a causa della sua decisione di non coprirsi la faccia.