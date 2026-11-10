Bruce Willis, la foto 'speciale' della figlia Tallulah dopo le voci sull'aggravarsi delle sue condizioni

La salute di Bruce Willis torna al centro dell'attenzione mediatica. Secondo quanto riferito da una fonte vicina alla famiglia al Daily Mail, ripresa anche da Page Six, negli ultimi tempi il divo di Die Hard sarebbe andato incontro a un significativo peggioramento delle proprie condizioni.

L'attore, che nel febbraio 2023 ha ricevuto una diagnosi di demenza frontotemporale, avrebbe subito, negli ultimi tempi, un declino soprattutto sul piano cognitivo e comportamentale. "Ha subito un forte declino mentale e vive nel suo mondo", avrebbe raccontato la fonte, descrivendo un uomo profondamente cambiato rispetto a quello che, prima della malattia, era conosciuto per la sua energia e la sua loquacità.

Proprio mentre circolano nuove indiscrezioni sulla salute del padre, Tallulah Willis ha condiviso sui social una fotografia inedita che li ritrae insieme in un momento di affetto. Uno scatto risalente al 2023, che la figlia ha accompagnato con questa didascalia: "Una foto speciale del 2023, scattata con una macchina fotografica che mia madre mi aveva comprato nel 2015, dall'uomo che ho sposato nel 2026".

La condivisione non è stata accompagnata da riferimenti espliciti alle nuove indiscrezioni sulle condizioni del padre, ma ha offerto un'altra testimonianza del rapporto affettivo che continua a legarli. Tallulah, del resto, ha parlato in più occasioni del legame fortissimo con il padre e dell'importanza dei loro incontri, sottolineando quanto amore continui a esserci nel loro rapporto, senza bisogno di troppe parole.

Bruce Willis, le nuove indiscrezioni sul peggioramento delle condizioni

"A volte sembra un bambino che fissa un oggetto con curiosità, semplicemente osservandolo", avrebbe riferito l'insider, aggiungendo che, a uno sguardo esterno, l'attore continua ad apparire come un uomo di mezza età in buona salute.

Il sesto senso: un'immagine di Haley Joel Osment e Bruce Willis

La fonte ha inoltre sostenuto che Bruce Willis sarebbe consapevole del fatto che la propria vita è cambiata, ma non riuscirebbe a comprenderne pienamente la portata. "Percepisce che qualcosa non va, ma non ne ha una piena consapevolezza", precisando che l'attore non parlerebbe molto della propria condizione e non sarebbe solito lamentarsi.

Anche la sua personalità sarebbe cambiata nel corso del tempo: da uomo energico e particolarmente loquace, il divo sarebbe diventato "il signor tranquillo", meno incline a interagire come faceva un tempo. Si tratta tuttavia, va precisato, di ricostruzioni attribuite a una fonte anonima e non accompagnate da una nuova comunicazione ufficiale della famiglia.

Il sostegno della famiglia e la memoria corta di Hollywood

Bruce Willis ha ricevuto la diagnosi di demenza frontotemporale (DFT) nel febbraio 2023, circa un anno dopo che la famiglia aveva annunciato il suo ritiro dalla recitazione a causa dell'afasia, un disturbo del linguaggio che può compromettere la capacità di parlare e comprendere ciò che viene detto.

Bruce Willis con tutta la sua famiglia

Negli ultimi anni è stata soprattutto la moglie Emma Heming Willis a raccontare pubblicamente le difficoltà legate alla malattia e all'assistenza quotidiana del marito. Lo scorso settembre, in un'intervista alla rivista Hello!, aveva descritto la condizione emotiva della famiglia come un "costante stato di lutto", spiegando quanto sia doloroso assistere ai cambiamenti progressivi della persona amata. "La demenza frontotemporale è una malattia devastante che ti porta via le cose molto lentamente", aveva dichiarato.

Accanto a lei ci sono costantemente anche le cinque figlie dell'attore: Mabel ed Evelyn, nate dal matrimonio con la Heming, e Rumer, Scout e Tallulah, avute dalla precedente relazione con Demi Moore. Proprio la famiglia rappresenta una presenza costante nella vita di Bruce Willis, attraverso legami che, come ha raccontato la moglie, ciascuna delle figlie ha ricostruito con lui anche se in modo diverso.

Chi invece non si vede più in casa del divo sono gli "amici" di Hollywood: secondo la fonte anonima delle ultime indiscrezioni, anche i volti noti che erano soliti fargli visita nelle prima fasi della malattia, sono ormai spariti da tempo.