Bruce Willis: l’amico Don Johnson aggiorna i fan sulle condizioni di salute dell'attore

Negli ultimi anni, gli aggiornamenti sulle condizioni di Bruce Willis sono stati rari ma costanti. Dopo l'annuncio che l'attore di Pulp Fiction e Die Hard soffre di demenza frontotemporale, le informazioni sulla sua salute hanno continuato a emergere a intervalli regolari. Ora, Don Johnson, amico di lunga data di Willis, ha fornito un nuovo aggiornamento.

Don Johnson parla della salute di Bruce Willis

In una recente intervista con Entertainment Tonight, Don Johnson - legato a Willis da un'amicizia che risale agli anni '80 - ha condiviso alcuni dettagli sulla situazione attuale della star, ammettendo che sta affrontando momenti difficili.

"Siamo grandi amici e, in questo periodo, sta attraversando una fase complicata. Approfitto di questa occasione per mandargli il mio affetto", ha dichiarato Johnson.

Durante l'intervista, Johnson ha anche ricordato con affetto un episodio significativo del passato, rivelando di aver aiutato Willis a ottenere il suo primo ruolo televisivo nel 1984, prima che raggiungesse la notorietà con Moonlighting.

"Era il suo primo episodio in TV, lo conoscevo dai tempi di New York. Era un ragazzo divertente e pieno di talento. Così ho contattato il nostro direttore del casting di Miami Vice e gli ho detto: 'Dovresti dargli una possibilità, è bravissimo'", ha raccontato Johnson.

La malattia di Bruce Willis

Nel 2022, Bruce Willis ha annunciato il suo ritiro dalla recitazione a causa dell'afasia, un disturbo che compromette la capacità di comunicare. L'anno successivo, la sua famiglia ha rivelato che la diagnosi era progredita in demenza frontotemporale, una condizione neurodegenerativa più complessa.

Detective Knight - Giorni di fuoco: Bruce Willis in una foto del film

In un saggio scritto per Vogue nel 2023, la figlia di Willis, Tallulah, ha raccontato come la famiglia abbia affrontato la scoperta della malattia, descrivendo quel periodo come "l'inizio del dolore". Ha inoltre rivelato che, per molto tempo, i segnali del declino cognitivo del padre erano stati attribuiti ai danni all'udito subiti durante la sua lunga carriera nei film d'azione.

"Sapevo che qualcosa non andava da tempo. All'inizio si trattava di una scarsa reattività, che attribuivamo alla perdita dell'udito dovuta ai suoi ruoli d'azione. Dicevamo: 'Parla più forte! Die Hard gli ha rovinato le orecchie'. Poi, però, la situazione è peggiorata, e ho iniziato a prenderla sul personale", ha scritto Tallulah Willis.