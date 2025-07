Bruce Willis, le condizioni peggiorano: "Non parla più, la demenza progredisce lentamente"

Sono passati tre anni dalla diagnosi iniziale di afasia che costrinse Bruce Willis al ritiro dalle scene e ora le condizioni dell'attore, affetto da demenza frontotemporale sono lentamente peggiorate.

Secondo gli ultimi report, la malattia dell'attore starebbe progredendo lentamente e ci sarebbero dei progressivi peggioramenti anche nelle funzioni motorie dell'attore.

Il peggioramento di Bruce Willis dopo il ritiro dalle scene

Bruce Willis non riuscirebbe più a comunicare verbalmente, né a camminare e avrebbe perso la memoria della sua carriera da attore, necessitando di una completa assistenza a tempo pieno.

Bruce Willis in una scena di Unbreakable

In questo periodo molto delicato, la famiglia della star ha chiesto completa privacy. La demenza frontotemporale colpisce solitamente persone tra i 45 e i 64 anni, provocando cambiamenti nella personalità, nel linguaggio e nella mobilità. Con l'evoluzione della malattia, spesso i pazienti perdono la capacità di parlare, comprendere il linguaggio e muoversi in modo autonomo.

La carriera di Bruce Willis e la famiglia allargata con Demi Moore

Nel corso del suo percorso artistico, Bruce Willis ha vinto numerosi premi, tra cui un Golden Globe per Moonlighting, grazie alla quale si è aggiudicato anche uno dei due Emmy Award, prima di vincere il secondo per il ruolo da guest star in Friends.

Willis ha una stella sulla Hollywood Walk of Fame. L'attore, sposato con Emma Heming, ha cinque figlie, tre avute dall'ex moglie Demi Moore, rimasta molto legata all'attore e spesso di supporto all'intera famiglia, e due dall'attuale partner.

Al cinema, Bruce Willis è conosciuto principalmente per film come Trappola di Cristallo - Die Hard, il film che l'ha reso famoso nel mondo, L'ultimo boy scout, Pulp Fiction, L'esercito delle 12 scimmie, Il quinto elemento, Armageddon - Giudizio finale, The Sixth Sense - Il sesto senso, Unbreakable - Il predestinato, FBI: Protezione Testimoni, Sin City, Slevin - Patto criminale e I mercenari.