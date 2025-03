Bruce Willis celebra il 70° compleanno: il video virale in cui balla con l'ex moglie Demi Moore

La star di Die Hard ha festeggiato il proprio compleanno improvvisando un balletto insieme alla protagonista di The Substance.

Demi Moore ha celebrato il 70° compleanno dell'ex marito Bruce Willis pubblicando una gallery di foto di famiglia, con diverse immagini dei due ex coniugi che si abbracciano, oltre a diversi scatti con le figlie.

In particolare, Rumer Willis ha pubblicato un video che sembra risalire a qualche anno fa, diventato in seguito virale, in cui Willis e Moore ballano felici insieme.

Il video di Bruce Willis e Demi Moore che ballano insieme

"Al Re... Ti amo, papà" ha scritto Rumer come didascalia del video in cui si vede Bruce Willis improvvisare un breve balletto spalleggiato da Demi Moore. Anche Scout ha pubblicato alcune foto.

"Buon compleanno al più grande di tutti i tempi" ha scritto la figlia di Willis "Ogni giorno ringrazio gli déi perché il 50% del mio DNA viene da lui. La musica che creo, la magia che porto nel mondo e il caos magnetico che scateno sono la sua eredità viva nel mondo".

La malattia di Bruce Willis e il ritiro dalle scene

La famiglia di Bruce Willis, nel marzo 2022, ha annunciato la diagnosi di afasia dell'attore; un disturbo causato da un danno cerebrale che compromette la capacità di comunicare. Un anno dopo, la famiglia ha confermato che Bruce Willis soffre di demenza frontotemporale.

Bruce Willis con Haley Joel Osment in una scena di Il sesto senso

Dopo la diagnosi è stato annunciato il ritiro dalle scene di Bruce Willis, la cui carriera è iniziata nei primi anni '80. Il primo successo fu la serie della ABC al fianco di Cybill Shepherd, Moonlighting, e soprattutto il ruolo di John McClane in Trappola di cristallo (Die Hard). Nel corso di quattro decenni, i film di Bruce Willis hanno incassato oltre 5 miliardi di dollari in tutto il mondo.