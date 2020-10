Bruce Springsteen: "Se Trump rivince le elezioni salgo sul primo aereo per l'Australia"

Bruce Springsteen fa la sua previsione elettorale, ma in caso della vittoriabis di Trump si impegna a emigrare in Australia.

Bruce Springsteen non riesce nemmeno a concepire la possibilità di una nuova vittoria di Trump alle presidenziali, come ha dichiarato alla stampa australiana in un in contro virtuale promettendo di emigrare se l'ipotesi si verificherà.

Western Stars: una scena del film con Bruce Springsteen

Il cantautore si è perfino dichiarato pronto a prendere in considerazione un traferimento in Australia in caso di vittoria di Trump, come hanno riportato il Daily Telegraph e il Daily Mail:

"Amo l'Australia. Ogni volta che vengo, trascorro momenti davvero piacevoli. Amo la gente, amo la geografia, è un posto fantastico da girare in motocicletta, lo sento vicino ai nostri cuori."

Bruce Springsteen si è poi sbilanciato aggiungendo:

"Se Trump verrà rieletto - cosa che non accadrà, ve lo anticipo adesso che perderà - ma se dovesse accadere allora prenderò il primo aereo per l'Australia".

Springsteen ha poi parlato del suo nuovo album, Letter to You, in uscita a giorni rivelando di aver scritto molte delle nuove canzoni con una chitarra che gli è stata regalata da un giovane uomo da una performance a Broadway:

"L'ho guardata e ho visto che era costruita meravigliosamente così l'ho portata a casa... e suonava benissimo. Contiene una varietà di tipi di legno diversi, è davvero un bel pezzo di artigianato così adesso è nel mio salotto. Quando sento il bisogno di scrivere, la prendo in mano perché è così facile da suonare."

Letter To You sarà in commercio a partire dal 23 ottobre, il disco sarà accompagnato da un documentario, Bruce Springsteen's Letter to You, in arrivo su Apple TV+.