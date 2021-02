Bruce Campbell sarà nel cast di Doctor Strange in the Multiverse of Madness?

Uno strano tweet lascia pensare che Bruce Campbell possa aver partecipato alle riprese di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, diretto da Sam Raimi.

Che il rapporto tra Bruce Campbell e Sam Raimi fosse speciale non è cosa ignota. Uno strano tweet postato sul profilo Twitter di Campbell lascia pensare che l'attore abbia preso parte alle riprese di Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Attraverso il suo profilo Twitter, infatti, Bruce Campbell ha pubblicato una foto dello skyline di Londra e ha scritto: "Ragazzi, è stato uno spasso lavorare in una certa città con un certo regista su un certo film con un certo attore, senza ombra di dubbio!". Il tweet lascia intendere molto più di quanto scritto. A quanto pare, si fa sempre più probabile la partecipazione di Bruce Campbell alle riprese di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, la cui regia è curata nientepopodimeno che da Sam Raimi.

Raimi e Campbell si sono incontrati alle scuole superiori e, diventati grandi amici, hanno iniziato a collaborare ai loro progetti. Esclusi due cortometraggi e la serie Ash vs Evil Dead, i due hanno lavorato insieme in nove film tra cui La Casa. Il rapporto tra Raimi e Campbell è talmente forte da aver spinto il regista a considerare l'interprete come una sorta di portafortuna.

Al momento, Sam Raimi è impegnato con le riprese di Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Il film segna il ritorno di Doctor Strangenel Marvel Cinematic Universe e, inizialmente, era stato affidato a Scott Derrickson che, poi, ha abbandonato il progetto a causa di divergenze creative. Il progetto sarà distribuito negli Stati Uniti a partire dal 25 marzo 2022, farà parte della Fase Quattro dell'MCU e comprende i nomi di Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams e Chiwetel Ejiofor. La colonna sonora sarà realizzata da Danny Elfman.