Brothers: stasera su Rai5 il film con Natalie Portman, Tobey Maguire e Jake Gyllenhaal

In onda stasera su Rai5, alle 21:15, c'è Brothers, il film di Jim Sheridan con Natalie Portman, Tobey Maguire e Jake Gyllenhaal, che il canale RAI propone senza interruzioni pubblicitarie. Sceneggiato da David Benioff, è il remake di Non desiderare la donna d'altri di Susanne Bier.

Sam (Tobey Maguire) e Tommy (Jake Gyllenhaal) Cahill sono fratelli eppure diversissimi tra loro. Sam è un marine, ha sposato Grace (Natalie Portman), la fidanzata dei tempi del liceo con cui ha avuto due figli, è un marito fedele e un padre affettuoso, pronto a sacrificarsi per la Patria. Suo fratello minore Tommy, invece, non ha mai messo la testa a posto. Entra ed esce di prigione, non ha relazioni stabili e negli anni si è costruito l'immagine di provocatore e pecora nera della famiglia.

Sam (Tobey Maguire) di fronte alla moglie Grace (Natalie Portman) in una scena di Brothers

Il giorno in cui Tommy esce di prigione, viene invitato da suo fratello alla festa che ha organizzato per salutare amici e parenti prima di partire per una missione in Afghanistan e, come ogni volta, le tensioni familiari esplodono. Quando però, qualche tempo dopo, non si hanno più notizie dell'elicottero su cui Sam era a bordo e viene ipotizzata la sua morte, Tommy decide, per la prima volta nella sua vita, di prendersi delle responsabilità. Sarà lui a occuparsi di Grace e dei bambini. Dopo un inizio difficile, tra lui e sua cognata si crea un rapporto molto stretto. Ma in realtà Sam non è morto: catturato dai talebani, è stato sottoposto a prigionia, minacce e torture che hanno minato alla base la sua personalità. Nella famiglia Cahill ora, niente è più come prima.

Brothers nel 2010 è stato candidato ai Golden Globe per il miglior attore protagonista di un film drammatico (Tobey Maguire) e miglior canzone originale (Winter degli U2).