Brothers: Josh Brolin e Peter Dinklage saranno fratelli nel film di Macon Blair

Variety ha svelato in esclusiva l'arrivo di Brothers,commedia che vedrà Josh Brolin e Peter Dinklage nei panni di due fratelli. Le notizie sulla produzione sono molto scarse, ma sappiamo che a dirigere ci sarà Macon Blair e che dietro le quinte c'è la Legendary Entertainment, insieme alla Brolin Productions, alla Estuary Films di Dinklage e a Andrew Lazar.

Secondo le fonti che hanno rivelato l'accordo con gli attori, il film potrebbe essere fortemente connesso al cult del 1988 I Gemelli di Ivan Reitman, con Arnold Schwarzenegger e Danny DeVito. Brothers potrebbe quindi essere una commedia, ma l'unica informazione che abbiamo a disposizione è proprio quella sui protagonisti, che sappiamo per certo essere fratelli, con i volti di Brolin e Dinklage.

The Toxic Avenger: Macon Blair sceneggiatore e regista del remake

Per quanto riguarda la regia, è confermato Macon Blair, alle prese con la sua seconda esperienza dietro la macchina da presa. Blair ha infatti una notevole carriera di attore, con ruoli in Green Room, Un sogno chiamato Florida, La truffa dei Logan e The Hunt, ma è solo nel 2017 che ha debuttato come regista con l'acclamatissimo I Don't Feel at Home in This World Anymore, uscito con un premio dal Sundance Film Festival.

Con Brothers, Macon Blair va in cerca di una nuova affermazione grazie a un cast di tutto rispetto con Josh Brolin e Peter Dinklage. Nel futuro del regista dovrebbe anche esserci la regia di un altro remake di culto, ovvero il Toxic Avenger della Troma.