The Toxic Avenger: Macon Blair sceneggiatore e regista del remake

The Toxic Avenger, il film del 1984 diventato un cult, avrà un remake prodotto da Legendary e lo sceneggiatore e regista del progetto sarà Macon Blair, già dietro la macchina da presa in occasione di I Don't Feel at Home in This World Anymore.

Gli eventi raccontati nel lungometraggio sono ambientati nella città di Tromaville, New Jersey, e sul grande schermo si racconta quanto accade al custode di un centro benessere che, inseguito dia bulli, si ritrova a cadere dentro un bidone di rifiuti tossici. Dopo essere stato a contatto con quel materiale si trasforman nel Toxic Avenger, una creatura dalle dimensioni sovraumane e una forza incredibile, pronto a lottare contro le ingiustizie e la corruzione.

Macon Blair, passato alla regia, è stato scelto dal team della produzione che comprende anche Lloyd Kaufman e Michael Herz di Troma Entertainment, che hanno prodotto e diretto il progetto originale, Alex Garcia e Jay Ashenfelter.

Il vendicatore tossico nel corso degli anni ha dato vita a una serie di sequel, a un musical teatrale, a una serie televisiva animata per ragazzi e a un fumetto della Marvel.