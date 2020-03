Brooklyn Nine-Nine: la prima clip di J.K. Simmons guest star della comedy

Brooklyn Nine-Nine avrà come guest star davvero speciale, in occasione della settima stagione, J.K. Simmons, al centro di una clip tratta in anteprima dalla puntata. Il video mostra proprio l'entrata in scena del premio Oscar che avrà un ruolo chiave nella risoluzione di un caso.

J.K. Simmons avrà la parte del detective Dillman, un ex collega del capitano Holt, ruolo affidato ad Andre Braugher, nella polizia di New York. Nell'episodio di Brooklyn Nine-Nine in onda giovedì sugli schermi americani, dopo uno scherzo andato storto all'interno del distretto di polizia, Holt chiederà l'aiuto del suo amico per risolvere il caso, considerandolo il miglior investigatore che abbia mai conosciuto, sorprendendo anche Jake, il protagonista interpretato da Andy Samberg.

Simmons è stato recentemente protagonista di Counterpart e tornerà sugli schermi televisivi in occasione di Defending Jacob, progetto prodotto per Apple TV+.