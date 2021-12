Brooke Shields ricorda l’intervista da adolescente con Barbara Walters: “È stata criminale”

Brooke Shields è entrata nel mondo dello spettacolo da giovanissima, a soli 15 anni infatti era già sponsor di Calvin Klein, pubblicità che però le ha creato qualche problema durante un'intervista con Barbara Walters che oggi definisce "criminale".

L'attrice, che oggi ha 56 anni, ha ricordato che per via della pubblicità per Calvin Klein, vennero fatti molte allusioni sessuali su di lei. Brooke Shields fece, poi, una serie di interviste, tra cui una con Barbara Walters, che le pose una serie di domande intime e invasive sulla sua storia sessuale:

"È praticamente criminale, non è giornalismo".

Brooke Shields ha ricordato l'episodio durante un'intervista con il podcast "Armchair Expert" di Dax Shepard. L'attrice, ricorda di essere stata molto ingenua, in quanto non aveva capito il doppio senso della battuta che le avevano chiesto di dire, ovvero:

"Vuoi sapere cosa c'è tra me e i miei Calvins? Niente."

Brooke Shields ha commentato lo spot durante una recente intervista con Vogue, ammettendo che all'epoca non aveva capito bene il contraccolpo che ha dovuto affrontare:

"Mi è sembrata così ridicola l'intera faccenda. Ero ingenua, non ci ho pensato. Non pensavo avesse a che fare con la biancheria intima, non pensavo fosse di natura sessuale".