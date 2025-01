Brooke Shields e l'attacco di Tom Cruise sulla depressione postpartum: "Posizione curiosa di chi non ha ovaie"

Quasi due decenni dopo essere stata attaccata da Tom Cruise, che l'ha criticata pubblicamente per aver usato antidepressivi per curare la sua depressione postpartum, Brooke Shields è tornata a ripensare alle parole del divo nel suo nuovo libro di memorie Brooke Shields Is Not Allowed to Get Old: Thoughts on Aging as a Woman.

"Secondo Tom, stavo facendo disinformazione", ha scritto Shields. "Un'opinione interessante, proveniente da qualcuno senza ovaie."

L'attrice ha aggiunto che se Cruise si fosse preso gioco di lei in pubblico prima che diventasse madre, lei probabilmente sarebbe rimasta in silenzio:

"Avrei ignorato il suo sfogo ridicolo. Avrei potuto accontentarmi di sedermi mentre quest'uomo molto famoso prendeva il controllo della mia esperienza per portare avanti il ​​suo illusorio programma", ha continuato Shields nel libro di memorie, come riporta US Weekly. "Avrei lasciato che il suo comportamento parlasse da solo."

Le posizioni controverse di Tom Cruise e Scientology

In un bizzarro sfogo durante un'intervista del 2005 con Matt Lauer, Tom Cruise disse che Brooke Shields "non capiva la storia della psichiatria"- mentre la criticava per l'uso di antidepressivi "pericolosi". La considerava irresponsabile per aver assunto farmaci mentre combatteva la depressione postpartum, sostenendo che in realtà "non ha curato nulla"_.

Un primo piano di Tom Cruise

I commenti di Cruise sono arrivati ​​un mese dopo che la Shields ha pubblicato il suo libro di memorie Down Came the Rain nel maggio 2005, in cui ha confessato di soffrire di depressione postpartum dopo aver dato alla luce sua figlia Rowan nel 2003. Shields è anche mamma di Grier, che ha accolto con il marito Chris Henchy, nel 2006.

All'epoca l'attrice rispose a Tom Cruise scrivendo un editoriale sul New York Times in cui lo criticava per aver fatto commenti che sono "un disservizio per le madri di tutto il mondo". Notando nel suo nuovo libro di memorie che l'invettiva del divo è arrivata poco dopo il suo 40esimo compleanno, ha spiegato che il momento inappropriato l'ha portata a sentirsi più sicura di sé.

"Starmene seduta in silenzio a farmi criticare avrebbe potuto essere il mio approccio dieci anni prima: avrei potuto anche pentirmi di aver condiviso la mia storia o sentirmi insicura per il fatto che la mia carriera fosse in fase di stallo mentre una potente star del cinema mi prendeva di mira, certa che non avrei avuto alcuna possibilità in quella lotta, ma ora sono stata incoraggiata dall'esperienza di vita", ha scritto.

Altrove nel suo libro, Brooke Shields ha rivelato che in seguito Cruise si è scusato privatamente per i suoi commenti a porte chiuse, anche se "non sono state le migliori scuse del mondo". Le ha fatto visita a casa per discutere dell'incidente prima di seppellire finalmente l'ascia di guerra.

"Alla fine, Tom Cruise mi ha chiesto scusa. Non pubblicamente, il che sarebbe stata la cosa giusta da fare, ma è venuto a casa mia e ha detto che gli dispiaceva, che si sentiva messo alle strette da Matt Lauer e che mi aveva attaccato fondamentalmente perché poteva. Non erano le migliori scuse del mondo, ma era ciò di cui era capace e l'ho accettato."