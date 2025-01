Brooke Shields entra nel cast di All's Fair con Kim Kardashian e Sarah Paulson

L'iconica attrice e modella candidata ai Golden Globe, Brooke Shields, è ufficialmente entrata nel cast di All's Fair, il nuovo legal drama prodotto da Ryan Murphy. I dettagli sul suo ruolo sono ancora top secret, ma Shields è prevista come guest star nella serie di Hulu, dove si unirà a un cast stellare.

Con questa partecipazione, Shields torna sul piccolo schermo dopo una lunga assenza di quasi cinque anni, dall'ultima apparizione in 9-1-1.

Chi farà parte del cast di All's Fair?

All's Fair è descritto come un "procedural sofisticato, sexy e per adulti", che si svolge in uno studio legale tutto al femminile a Los Angeles. Oltre a Brooke Shields, il cast include nomi di grande calibro come Glenn Close (La carica dei 101, Attrazione fatale, Le relazioni pericolose), che interpreterà il ruolo del capo dello studio, Sarah Paulson (American Horror Story, Ratched, Ocean's 8), Naomi Watts (The Ring), Niecy Nash, Kim Kardashian, che vestirà i panni di un'avvocatessa divorzista di successo, Teyana Taylor e Matthew Noszka, con Ed O'Neill nel ruolo di un personaggio ricorrente.

Brooke Shields in una scena del film Puzzole alla riscossa

Kim Kardashian, che ha già collaborato con Ryan Murphy in American Horror Story: Delicate, torna quindi a lavorare con il produttore, in un progetto che promette di essere un altro grande successo. La serie è scritta e prodotta da Jon Robin Baitz e Joe Baken, con Murphy in qualità di regista e produttore esecutivo.

Per quanto riguarda Brooke Shields, l'ultima apparizione cinematografica della star risale alla commedia romantica La madre della sposa, in cui ha recitato al fianco di Miranda Cosgrove, la veterana di iCarly. Il film racconta la storia di Emma (Shields), la cui figlia Lana annuncia il suo imminente matrimonio in Thailandia, ma la situazione si complica quando Emma scopre che lo sposo è il figlio dell'uomo che le aveva spezzato il cuore anni prima (interpretato da Benjamin Bratt). Il film è diretto da Mark Waters, noto per successi come Quel pazzo venerdì, Mean Girls e La rivolta delle ex.