Almost Paradise: Brooke Shields e David Spade pronti a lavorare ad una sitcom in stile Laguna Blu

Brooke Shields è pronta a tornare nell'ambientazione che la rese celebre in tutto il mondo, il film Laguna Blu del 1980, insieme all'ex comico del Saturday Night Live David Spade.

Fox è al lavoro per realizzare la sitcom Almost Paradise, realizzata dal veterano della commedia Danny Zuker, colui che creò Modern Family, che si è occupato della sceneggiatura.

Un incrocio tra Laguna Blu e L'isola di Gilligan

La sitcom di Danny Zuker racconterà la storia di una coppia sposata che affronta tutte le normali sfide quotidiane rimanendo bloccata su un'isola deserta per decenni:"Pensate a Laguna Blu ma in versione sitcom familiare".

Christopher Atkins e Brooke Shields in una scena di Laguna Blu

L'idea della serie è nata dopo un incontro tra Brooke Shields e Aaron Kaplan, che si occuperà della produzione con Kapital Entertainment. Spade si è aggiunto in seguito al progetto. Il comico, insieme a Shields e Zuker, aveva già lavorato alla sitcom anni '90 Just Shoot Me!

Il progetto di Almost Paradise

Al momento, Brooke Shields e David Spade non hanno ancora firmato il contratto per Almost Paradise. Fox ha ordinato un paio di sceneggiature e nel caso la serie dovesse ricevere il via libera ufficiale, entrambi reciteranno nei ruoli principali.

Così come accaduto a David Spade in passato, anche Brooke Shields ha già recitato in una sitcom multi-camera per la NBC, Susan, al fianco di Nestor Carbonell e David Strickland.

Brooke Shields in una scena di Lipstick Jungle

Brooke Shieldsnel 2024 ha recitato nel film di Mark Waters, La madre della sposa, insieme a Miranda Cosgrove, Benjamin Bratt e Chad Michael Murray. Nutrita la sua attività sul piccolo schermo; Brooke Shields ha partecipato a serie come Friends, Law & Order: Criminal Intent, Nip/Tuck, Due uomini e mezzo, Hannah Montana, Lipstick Jungle e Jane the Virgin.